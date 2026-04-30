El pronóstico para la temporada de huracanes 2026 ha encendido las alarmas en México. Expertos de la UNAM advierten que, debido a una combinación sin precedentes de calentamiento global y un posible evento de “El Niño” de intensidad histórica, la costa del Pacífico enfrentará un fenómeno aterrador: ciclones que pasan de tormentas tropicales a huracanes devastadores en cuestión de horas . Este proceso, conocido como intensificación rápida, dejará a las poblaciones costeras con un margen de respuesta casi nulo.

“El Niño” histórico 2026: El "combustible" que acelera las tormentas

La principal razón detrás de esta formación exprés es el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que este año amenaza con alcanzar niveles comparables a los eventos más destructivos de 1997 o 2015. Según Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, el océano Pacífico —especialmente frente a Baja California— presenta temperaturas inusualmente elevadas.

Este exceso de calor en el mar actúa como "combustible" de alto octanaje para los ciclones. Cuando la temperatura del agua es extrema, las tormentas absorben energía a una velocidad mayor, permitiendo que un sistema se fortalezca de manera explosiva antes de tocar tierra .

Del centro al norte: Lluvias extremas y sequías de 27 mil millones de dólares

El panorama para 2026 no solo es peligroso por el viento, sino por la alteración de los patrones de lluvia. El cambio climático ha elevado la temperatura global en 1.46 grados centígrados, lo que permite que la atmósfera retenga más humedad. Esto provocará:

Inundaciones atípicas: Regiones del centro-norte de México registrarán lluvias torrenciales que superan cualquier registro histórico.

Sequías millonarias: Paradójicamente, los periodos de falta de agua serán más severos, con pérdidas estimadas en 27 mil millones de dólares para el sector agrícola.

Teleconexiones rotas: Los efectos del clima ya no siguen los patrones tradicionales, lo que significa que los desastres ocurrirán en lugares y momentos totalmente inesperados.

Basar nuestra preparación en el pasado ya no es suficiente. El clima de 2026 está rompiendo las reglas, y la ciencia advierte que la prevención debe ser tan rápida como las tormentas que vienen .

Con información de SUN

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