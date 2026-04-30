Frente Frío 48 trae heladas, grados bajo cero, vientos y lluvias: estados afectados en el inicio de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó sobre la llegada de un nuevo sistema frontal que modificará las condiciones del clima en el país, poniendo fin al patrón de altas temperaturas que ha predominado durante los últimos días. Se trata del Frente Frío 48, fenómeno que ingresará por la frontera norte de México y marcará un arranque de mayo con condiciones distintas a las registradas al cierre de abril. Aunque en buena parte del territorio nacional continúan las temperaturas extremas, este sistema favorecerá un descenso térmico que, en algunas regiones específicas, podría alcanzar niveles severos e incluso representar riesgos para la población.

¿Qué es el Frente Frío 48 y cuándo impacta a México?

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas publicado por el SMN, este sistema frontal comenzó su avance sobre el territorio nacional durante las últimas horas de abril. Su impacto se sentirá más durante el primer fin de semana de mayo de 2026.

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Este fenómeno meteorológico no llega solo. Los expertos explican que está interactuando fuertemente con una línea seca y una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera. Esta combinación técnica es, en términos sencillos, la receta perfecta para generar inestabilidad climática.

El choque de estas masas de aire provocará un descenso brusco de las temperaturas. En las zonas serranas y montañosas del norte del país, los termómetros registrarán grados bajo cero, acompañados de heladas matutinas que contrastan drásticamente con el calor que estamos viviendo.

Estados afectados: ¿Dónde lloverá y hará frío?

El impacto del Frente Frío 48 no será uniforme en todo el país. Su trayectoria afectará principalmente a la región norte y noreste de la República Mexicana, dejando a su paso condiciones adversas.

Las entidades que deben tomar precauciones son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En estos tres estados se esperan lluvias puntuales fuertes, constantes descargas eléctricas y la muy probable caída de granizo.

Además, la baja de temperaturas se sentirá principalmente en las zonas montañosas de Chihuahua y Sonora. En estas regiones, las madrugadas de los primeros días de mayo presentarán heladas y temperaturas gélidas que obligarán a sacar la ropa de invierno.

Para que estés totalmente prevenido, aquí te dejamos un resumen de los efectos por región:

Lluvias fuertes y tormentas: Coahuila (especialmente en el norte y este), Nuevo León (centro y norte) y Tamaulipas (noroeste).

Coahuila (especialmente en el norte y este), Nuevo León (centro y norte) y Tamaulipas (noroeste). Heladas y grados bajo cero: Sierras de Chihuahua, Sonora y Durango durante las madrugadas y noches.

Sierras de Chihuahua, Sonora y Durango durante las madrugadas y noches. Vientos intensos: Rachas de 70 a 100 km/h en el norte del país, con posibles tolvaneras.

El choque extremo: Frente Frío 48 vs Ola de Calor

¿Cómo es posible tener heladas y calor extremo al mismo tiempo en un solo país? La compleja orografía y geografía mexicana lo permiten. Mientras el norte se congela y enfrenta tormentas severas, el centro y sur del país continúan bajo los efectos de una persistente circulación anticiclónica.

La onda de calor mantendrá temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en más de 15 estados de la República. Sin embargo, no todas son malas noticias para los que odian el calor. El avance del Frente Frío 48 hacia el oriente y centro del país ayudará a refrescar gradualmente algunas zonas hacia el fin de semana, debilitando ligeramente el llamado por la población como "domo de calor".

ESPECIAL / SMN

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Estar bien preparados, conocer el pronóstico de nuestra región y seguir las indicaciones de los expertos meteorológicos es la mejor herramienta para evitar contratiempos en nuestra vida diaria.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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