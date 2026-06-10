Pemex controla derrame viral de combustóleo en Salina Cruz; sellan ducto averiado

Las autoridades de Pemex informaron que quedó sellado el ducto averiado donde ayer martes se presentó un derrame de combustóleo que contaminó varias colonias del sector poniente de Salina Cruz.

En un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex), añadió que el combustóleo fue confinado para su recuperación final y trasladado, con apoyo de equipo especializado, a la refinería Antonio Dovalí Jaime, de Salina Cruz.

"Personal de Pemex ejecutó trabajos de excavación mediante equipo especializado para apoyar las acciones operativas implementadas en el ducto de 16 pulgadas que fue reparado y quedó completamente hermético", se lee.

��Habitantes de Salina Cruz, Oaxaca, reportaron un derrame de combustóleo provocado por una fuga en una línea de conducción de Pemex.



Las intensas lluvias registradas en la región arrastraron el hidrocarburo.



La empresa estatal activó sus protocolos de atención a emergencias.… pic.twitter.com/4ImS20ec4u — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

Con el propósito de realizar dichas acciones, Pemex "movilizó equipo complementario desde Minatitlán hacia Salina Cruz para fortalecer las tareas de recuperación de producto y acelerar los trabajos de remediación".

El combustóleo recuperado, informó la empresa petrolera, está siendo trasladado a la refinería de Salina Cruz para su manejo correspondiente, mientras personal de Pemex "mantiene vigilancia permanente en el área y continúa ejecutando las acciones para la atención del incidente".

Vecinos de las colonias por donde pasan los ductos de Pemex y pescadores de las agencias municipales de Salina Cruz y Tehuantepec, han pedido que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), sancione y obligue a la petrolera que remedie los daños.

JM