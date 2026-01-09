Tras la amenaza de Donald Trump de comenzar a atacar vía terrestre a cárteles mexicanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes que buscará "estrechar comunicación" con su homólogo estadounidense.

En su conferencia matutina, informó que ha solicitado al canciller mexicano un contacto con el secretario de Estado del país vecino, Marco Rubio, o incluso, si es necesario, con el presidente de EU.

“Vamos a estrechar la comunicación. Le pedí al secretario (de Relaciones Exteriores), Juan Ramón de la Fuente, que pueda, si es necesario, verse con el secretario del departamento de Estado (Marco Rubio). Y si es necesario hablar con el presidente Trump” , señaló la Mandataria desde Acapulco, Guerrero.

Te puede interesar: Tramo donde descarriló Tren Interoceánico fue reparado días antes

Las declaraciones de Trump ocurrieron a casi una semana de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan un juicio por narcotráfico entre otros delitos.

La gobernante mexicana se mostró sorprendida y recordó que funcionarios estadounidenses han reconocido recientemente la cooperación bilateral.

“Hace dos o tres días el propio secretario (Marco) Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones”, dijo.

Sheinbaum subrayó, además, que ambos países cuentan con mecanismos formales de trabajo conjunto.

“Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente (para) estrechar más la relación. Esta información que estamos dando de la campaña, laboratorios incautados, que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, estrechar la coordinación”, señaló, al destacar que México ha compartido con Estados Unidos datos sobre los resultados de su estrategia contra el narcotráfico.

Como ejemplo, la mandataria explicó que existe un acuerdo específico en materia de vigilancia marítima con autoridades estadounidenses.

“Hay un acuerdo con la Guardia (Nacional) y el Comando Norte (de Estados Unidos) para que sea la Secretaría de Marina quien esté a cargo en nuestras aguas continentales, de la vigilancia. Es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando” , subrayó.

Por último, detalló que existe coordinación operativa con autoridades estadounidenses para evitar confrontaciones.

No te pierdas: Trump dice que canceló una nueva oleada de ataques en Venezuela

“No queremos pensar en otro escenario, más bien queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más en el marco de la defensa de nuestras soberanías de ambos y de la integridad territorial de México”, agregó Sheinbaum. La Presidenta precisó que los resultados incluyen decomisos relevantes, entre ellos el aseguramiento de 1.6 toneladas de cocaína incautadas recientemente en el Pacífico por parte de la Secretaría de Marina.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México, y se ha ofrecido a enviar tropas estadounidenses para atacar al narcotráfico.

La Presidenta mexicana ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana, pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

