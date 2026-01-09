La mañana de este 9 de enero, en “La Mañanera”, se le cuestionó a la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre cual sería la estrategía del país en caso de que se concreten las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar vía terrestre a los cárteles que están "dirigiendo" a México.

EU y México cuentan con mecanismos de trabajo conjunto

Sheinbaum se mostró sorprendida y recordó que funcionarios estadounidenses han reconocido recientemente la cooperación bilateral.

“Hace dos o tres días el propio secretario (Marco) Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones”, dijo.

Sheinbaum enfatizó, además, que ambos países cuentan con mecanismos formales de trabajo conjunto.

Las declaraciones de Trump ocurrieron a casi una semana de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que se concretó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan un juicio por narcotráfico entre otros delitos.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

Con información de EFE.

