Zacatecas encabeza el listado de 26 entidades federativas que lograron reducir el promedio diario de homicidios dolosos entre 2024 y 2025, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La entidad registró una disminución del 71.1 por ciento en homicidios dolosos en dicho periodo, se destacó en las estadísticas presentadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina que encabezó en el estado de Morelos ayer jueves.

Mediante un comunicado, David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, destacó que estos avances son producto del trabajo conjunto entre el gobierno del estado, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y las fiscalías, así como del respaldo permanente del Gobierno de México a través de la Estrategia Nacional de Seguridad y los programas sociales.

Subrayó que el objetivo central de su administración es garantizar que las familias zacatecanas vivan con paz, tranquilidad y mejores condiciones de convivencia, ejes que se fortalecerán durante el Año del Progreso 2026.

El mandatario estatal afirmó que Zacatecas avanza por el camino correcto en materia de seguridad y que los resultados obtenidos se seguirán consolidando con hechos, coordinación y trabajo constante en beneficio de la población.

Destacó la coordinación con fuerzas federales y el respaldo del Gobierno de México.

