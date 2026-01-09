A partir de 2026, todas aquellas personas que tengan en su tenencia autos eléctricos e híbridos deberán preparar sus bolsillos, pues, como ya es sabido, el Gobierno de México aprobó el fin a la exención permanente del pago de refrendo vehicular. En esta nota te contamos en cuáles estados sí o sí deberás pagar.

Para empezar, la reforma ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y forma parte de cambios a la Ley de Control Vehicular. Los gobiernos estatales, por su parte, argumentan que todos los autos —sin importar si son eléctricos, híbridos o de combustión— usan la infraestructura pública.

¿Cómo afectará a los autos eléctricos e híbridos?

En el caso de los vehículos eléctricos nuevos, la exención del refrendo solo aplicará una vez, exclusivamente durante el primer registro en el padrón vehicular. A partir del segundo año, dichos autos deberán pagar el refrendo de forma anual, al igual que cualquier otro automóvil.

Para los autos híbridos, el panorama es aún más claro: el beneficio desaparece por completo. Desde 2026, todos los carros híbridos estarán obligados a cubrir el refrendo anual sin excepción, tal y como los autos de gasolina o diésel.

Tales medidas se aplicarán en todos los estados de la República Mexicana, sin excepción.

¿Qué otros impuestos pagan los autos híbridos y eléctricos en México?

Además del refrendo, los autos eléctricos e híbridos podrán recibir otros cobros, entre los que se encuentran:

Tenencia vehicular, en las entidades donde aún está vigente

Derechos por control vehicular

Verificación ambiental, en algunos casos con tarifas preferenciales

Por ello, se recomienda a los propietarios revisar la normativa local para conocer con exactitud los pagos aplicables en su entidad.

AO

