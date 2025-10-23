Día del Médico 2025: ¿Por qué se celebra el 23 de octubre en México?

En esta especial fecha rendimos tributo a la dedicación y el compromiso de los médicos, sin embargo, la razón por la que este día es celebrada la medicina tiene un motivo aun más profundo, como lo es un hito histórico fundamental en la educación superior de nuestro país.

Esta conmemoración fue establecida en 1937, esto se decidió así en el mandato del expresidente Lázaro Cárdenas con la idea de poder rendir un homenaje al Doctor Valentín Gómez Farías, quien inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1833, más adelante esto sentaría las bases de lo que hoy conocemos como la Facultad de Medicina de la UNAM.

El objetivo primordial de un médico es el atender a sus pacientes de manera diligente, el preservar la salud individual y comunitaria, así como el diagnóstico y la cura oportunos, para evitar complicaciones a largo plazo.

Un médico es la persona que entrega sus conocimientos para salvaguardar la vida de los demás, el día de hoy es una oportunidad para que la sociedad reconozca la dedicación, el compromiso y la entrega de estos profesionales, cuya labor como científicos y responsables de la salud es esencial para garantizar el bienestar de la población.

CT