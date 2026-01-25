La credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) es uno de los documentos de identificación más importantes en México. Además de permitir el ejercicio del derecho al voto, es indispensable para realizar trámites bancarios, administrativos, laborales y legales. Por ello, su pérdida puede generar preocupación; sin embargo, si se actúa de manera oportuna, el proceso de reposición es sencillo y gratuito.

Lo primero que debes hacer al perder tu INE es iniciar el trámite de reposición ante el propio INE. No es obligatorio presentar una denuncia por robo o extravío ante el Ministerio Público, a menos que alguna institución lo solicite expresamente. Una vez que se comienza el trámite, la credencial extraviada queda invalidada, lo que reduce el riesgo de un uso indebido de tus datos personales.

Para realizar la reposición, es importante seguir los siguientes pasos:

1. Verifica que la credencial esté realmente extraviada.

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda revisar cuidadosamente bolsas, mochilas, cartera y lugares frecuentes. Si después de hacerlo no aparece, es momento de proceder con la reposición.

2. Agenda una cita en un Módulo de Atención Ciudadana.

El trámite debe realizarse con cita previa, la cual puede solicitarse a través del sitio oficial del INE o vía telefónica. Agendar con anticipación permite agilizar el proceso y evitar largas filas.

3. Reúne la documentación necesaria.

El día de la cita deberás presentar tu acta de nacimiento, un comprobante de domicilio reciente y, de contar con ella, otra identificación oficial con fotografía. Estos documentos permiten confirmar tu identidad y validar tus datos en el padrón electoral.

4. Acude al módulo y solicita la reposición por robo o extravío.

En el módulo deberás indicar que se trata de una reposición. Este trámite no implica cambios en tu información personal ni en tu domicilio; únicamente se emite una nueva credencial.

5. Guarda el comprobante y recoge tu nueva INE.

Al finalizar el trámite recibirás un comprobante con la fecha en la que podrás recoger tu nueva credencial. Es importante acudir en el plazo indicado.

Mientras se completa el proceso, se recomienda extremar precauciones con la información personal, especialmente si la INE se perdió junto con otros documentos oficiales. Actuar con rapidez no solo evita contratiempos en trámites cotidianos, sino que también es clave para proteger la identidad y el acceso a derechos y servicios básicos.

