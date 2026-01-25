La credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) es uno de los documentos de identificación más importantes en México. Además de permitir el ejercicio del derecho al voto, es indispensable para realizar trámites bancarios, administrativos, laborales y legales. Por ello, su pérdida puede generar preocupación; sin embargo, si se actúa de manera oportuna, el proceso de reposición es sencillo y gratuito.Lo primero que debes hacer al perder tu INE es iniciar el trámite de reposición ante el propio INE. No es obligatorio presentar una denuncia por robo o extravío ante el Ministerio Público, a menos que alguna institución lo solicite expresamente. Una vez que se comienza el trámite, la credencial extraviada queda invalidada, lo que reduce el riesgo de un uso indebido de tus datos personales.Para realizar la reposición, es importante seguir los siguientes pasos:Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda revisar cuidadosamente bolsas, mochilas, cartera y lugares frecuentes. Si después de hacerlo no aparece, es momento de proceder con la reposición.Mientras se completa el proceso, se recomienda extremar precauciones con la información personal, especialmente si la INE se perdió junto con otros documentos oficiales. Actuar con rapidez no solo evita contratiempos en trámites cotidianos, sino que también es clave para proteger la identidad y el acceso a derechos y servicios básicos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS