Después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareciera públicamente a través de redes sociales presentando su nuevo libro "Grandeza" y afirmara que volvería a la vida política en tres posibles casos —entre ellos, para defender a la Presidenta Claudia Sheinbaum o ante un eventual golpe de Estado—, la Mandataria federal rechazó que el país atraviese alguna de esas situaciones.

"Afortunadamente, no estamos en ninguna de las tres circunstancias", sostuvo Sheinbaum durante su conferencia de este lunes, al tiempo que aseguró que el movimiento que encabeza goza de amplio respaldo popular.

La Presidenta también destacó que, pese a su retiro en Palenque, López Obrador continúa participando en la vida pública desde un rol distinto, ahora más enfocado en la reflexión que en la acción directa: "En la transición dije que al Presidente López Obrador, ahora le toca un momento de reflexión, pero sigue luchando desde donde está", afirmó.

Sheinbaum celebró la reciente aparición del exmandatario durante un evento en Morelos, donde presentó su nuevo libro "Grandeza", una reflexión sobre la herencia cultural de México y el legado de las civilizaciones originarias.

"Nos dio mucho gusto verlo, muy bien, muy sano, muy tranquilo. Presentó su libro, que entiendo ya está en librerías. ‘Grandeza’ habla de la esencia cultural de México y de los pueblos originarios, de entonces y de ahora. Es un legado muy importante", dijo.

La Mandataria recordó una anécdota con el expresidente Donald Trump, para subrayar los valores sociales que, aseguró, distinguen a México: "Trump me preguntó por qué aquí no había el consumo de drogas que en Estados Unidos. Le dije que en México hay muchos valores, nos cuidamos, valoramos a la familia. La generosidad del pueblo mexicano es extraordinaria".

La relación del movimiento de la 4T con el pueblo mexicano

En ese sentido, Sheinbaum afirmó que el movimiento de la Cuarta Transformación mantiene una relación sólida con la ciudadanía.

"No hay divorcio entre pueblo y gobierno. Somos un movimiento social en el poder y no hemos traicionado ni vamos a traicionar nuestros principios", sostuvo.

De cara a la movilización del próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, aseguró que será una demostración del respaldo popular a su administración.

"El pueblo de México está con el proyecto, lo vemos todos los días. El sábado será un buen momento para mostrar la alegría del pueblo, siete años de transformación y un momento ejemplar en la historia de México".

Sheinbaum reiteró que la unidad del movimiento y la fortaleza social del país hacen innecesaria cualquier intervención del expresidente frente a riesgos extraordinarios.

