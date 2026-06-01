Alerta en el Pacífico: Posible ciclón Amanda acecha Baja California Sur mientras Boris se asoma al sur

Las costas mexicanas del Océano Pacífico enfrentan una doble amenaza meteorológica este lunes 1 de junio de 2026. Mantenerse informado es vital hoy, ya que dos sistemas en desarrollo podrían alterar drásticamente el clima, trayendo lluvias intensas y fuertes vientos a múltiples destinos turísticos y comunidades.

“Amanda”, a punto de formarse en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una actualización crítica durante esta jornada sobre una zona de inestabilidad muy activa que requiere vigilancia constante por parte de las autoridades.

Este sistema de baja presión se localiza actualmente al suroeste de Cabo San Lucas , una región turística y pesquera que resulta altamente vulnerable a los impactos de estos fenómenos naturales.

Los expertos meteorólogos confirman que existe un 90% de potencialidad ciclónica para los próximos siete días en esta área específica , lo que representa un riesgo inminente de evolución.

De concretarse este pronóstico oficial en las próximas horas o días, el sistema evolucionaría rápidamente hasta organizarse por completo y tomar el nombre oficial de ciclón “Amanda”.

Las autoridades de Protección Civil ya vigilan de cerca su trayectoria para prevenir posibles afectaciones en la península, preparando los protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar a la población.

La amenaza latente del posible ciclón “Boris”

Paralelamente a esta situación, el panorama meteorológico se complica en el sur del territorio nacional con una segunda zona de vigilancia que ha comenzado a mostrar signos de organización.

Los modelos climáticos prevén la formación de una nueva zona de baja presión que se ubicaría al sur de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas durante esta semana .

Para este segundo sistema, el pronóstico oficial del clima indica una probabilidad del 30% para desarrollo ciclónico en un lapso de siete días , manteniendo en alerta a las costas.

Si las condiciones atmosféricas y oceánicas permiten su intensificación gradual, este fenómeno meteorológico sería bautizado internacionalmente como el ciclón “Boris”, sumándose a la actividad de la temporada. Sin embargo, habrá que observar su evolución.

Aunque su probabilidad de formación es actualmente menor, la elevada temperatura actual del océano en esa región podría actuar como el combustible perfecto para acelerar su desarrollo ciclónico.

Medidas preventivas ante la temporada de huracanes

La activa temporada de huracanes exige que la población costera mantenga listos sus planes de emergencia familiares, incluyendo la preparación de mochilas de rescate y la ubicación de refugios.

Resulta fundamental seguir las actualizaciones diarias emitidas por los canales oficiales del gobierno y evitar la propagación de desinformación o rumores en las redes sociales sobre estos fenómenos.

Finalmente, se recomienda a la navegación marítima extremar precauciones en las próximas horas debido al oleaje elevado y las rachas de viento que ambos sistemas podrían generar en altamar.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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