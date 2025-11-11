SHCP bloquea trece casinos por presunto lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que se identificó trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

En un comunicado, la SHCP dijo que conjunto con el Gabinete de Seguridad y en una investigación que lleva meses en desarrollo "se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero", en establecimientos con presencia en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.

La Secretaría de Hacienda refuerza acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada. https://t.co/zH9tCLLe2U #ComunicadoHacienda pic.twitter.com/a29WCtkByD— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2025

Explicó que por su "alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas" para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.

En la nota apuntó que algunos de estos establecimientos "operaron con movimientos millonarios en efectivo", transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, "lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional".

La investigación también identificó que las plataformas digitales "utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido" como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, "quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos".

Hacienda explicó que derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, esto con el objetivo de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.

La SHCP dijo que estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.

Y ratifican el compromiso del Gobierno mexicano de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población.

