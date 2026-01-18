Domingo, 18 de Enero 2026

República Mexicana espera domingo lluvioso en gran parte de su territorio; aquí el pronóstico

Varios fenómenos meteorológicos presentes en la República Mexicana ocasionarán lluvias y bajas temperaturas este 18 de enero; aquí los detalles

Revisa aquí el pronóstico del clima en México para este 18 de enero, según datos del SMN. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este domingo, las lluvias y el frío se presentarán en gran parte de México debido a la combinación de fenómenos como el frente frío número 29 y su masa polar, evento "Norte" y el ingreso de humedad al país, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aquí los detalles.

El frente frío número 29 se desplazará sobre el oriente del golfo de México, península de Yucatán y sureste del país, originando lluvias en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al fenómeno mencionado, propiciará ambiente muy frío y bancos de niebla sobre entidades del oriente de la Mesa del Norte, Mesa Central, centro y sur del litoral del golfo de México; además de evento de "Norte" muy fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora (km/h) en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 80 a 100 km/h en Veracruz; y de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; a su vez, oleaje elevado en las costas de dichas entidades.

Pronóstico de oleaje 18 de enero de 2026

  • Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Se mantendrá, además, la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, La Malintzin, Sierra Negra, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Los efectos de la humedad en México

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México ocasionará lluvias fuertes en Hidalgo, y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias 18 de enero de 2026

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla y Veracruz
    Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Yucatán
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México

Pronóstico de temperaturas mínimas por la mañana 18 de enero de 2026

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Ciudad de México

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 18 de enero de 2026

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur

