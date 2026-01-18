Este domingo, las lluvias y el frío se presentarán en gran parte de México debido a la combinación de fenómenos como el frente frío número 29 y su masa polar, evento "Norte" y el ingreso de humedad al país, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aquí los detalles.El frente frío número 29 se desplazará sobre el oriente del golfo de México, península de Yucatán y sureste del país, originando lluvias en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.La masa de aire polar asociada al fenómeno mencionado, propiciará ambiente muy frío y bancos de niebla sobre entidades del oriente de la Mesa del Norte, Mesa Central, centro y sur del litoral del golfo de México; además de evento de "Norte" muy fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora (km/h) en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 80 a 100 km/h en Veracruz; y de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; a su vez, oleaje elevado en las costas de dichas entidades.Se mantendrá, además, la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, La Malintzin, Sierra Negra, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México ocasionará lluvias fuertes en Hidalgo, y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF