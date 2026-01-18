Este domingo, las lluvias y el frío se presentarán en gran parte de México debido a la combinación de fenómenos como el frente frío número 29 y su masa polar, evento "Norte" y el ingreso de humedad al país , según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aquí los detalles.

El frente frío número 29 se desplazará sobre el oriente del golfo de México, península de Yucatán y sureste del país, originando lluvias en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al fenómeno mencionado, propiciará ambiente muy frío y bancos de niebla sobre entidades del oriente de la Mesa del Norte, Mesa Central, centro y sur del litoral del golfo de México; además de evento de "Norte" muy fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora (km/h) en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 80 a 100 km/h en Veracruz; y de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; a su vez, oleaje elevado en las costas de dichas entidades.

Pronóstico de oleaje 18 de enero de 2026

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Se mantendrá, además, la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, La Malintzin, Sierra Negra, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Los efectos de la humedad en México

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México ocasionará lluvias fuertes en Hidalgo, y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias 18 de enero de 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla y Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México

Pronóstico de temperaturas mínimas por la mañana 18 de enero de 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Ciudad de México

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 18 de enero de 2026

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur

