Si eres de los afortunados que disfrutaron de las vacaciones o al menos un par de días de descanso por la Semana Santa, debes tener en cuenta que faltarán unos días para que llegue otro puente o día de descanso obligatorio de 2026. Por eso, si ya quieres hacer planes para esta fecha, toma nota y alista tus maletas.De acuerdo con lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cuarto puente de 2026 será el que corresponde al del 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, y que este año cae en viernes.Para 2026, todos los días festivos quedan de la siguiente manera:El primer día festivo de 2026 fue el del Año Nuevo, 1 de enero; el primer puente largo fue del lunes 2 de febrero, cuando se recorrió a ese día de la semana la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana el día 5, y se juntó con el descanso para algunos entre el sábado 31 de enero y el domingo 1. El último antes del día de descanso del 1 de mayo fue el megapuente por el natalicio de Benito Juárez, cuando se juntaron el sábado 14, el domingo 15 y el lunes 16 de marzo.A principios de año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó los días oficiales en que los bancos no abrirán en 2025, los cuales serán:I. El 1.º de enero. II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo IV. El Jueves y Viernes Santo V. El 1.º de mayo VI. El 16 de septiembre VIII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana IX. El 12 y 25 de diciembre (Día del empleado bancario, viernes; Navidad, jueves). X. Los sábados y domingos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF