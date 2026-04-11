Si eres de los afortunados que disfrutaron de las vacaciones o al menos un par de días de descanso por la Semana Santa, debes tener en cuenta que faltarán unos días para que llegue otro puente o día de descanso obligatorio de 2026. Por eso, si ya quieres hacer planes para esta fecha, toma nota y alista tus maletas.

Estos son todos los puentes de 2026

De acuerdo con lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cuarto puente de 2026 será el que corresponde al del 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, y que este año cae en viernes.

Para 2026, todos los días festivos quedan de la siguiente manera:

Fecha | Día | Festividad

1 de enero | miércoles | Año Nuevo en México

2 de febrero | lunes | Aniversario de la Constitución

16 de marzo | lunes | Aniversario del natalicio de Benito Juárez

1 de mayo | jueves | Día del Trabajo

16 de septiembre | martes / Día de la Independencia de México

16 de noviembre | lunes | Aniversario de la Revolución

25 de diciembre | jueves | Navidad

El primer día festivo de 2026 fue el del Año Nuevo, 1 de enero; el primer puente largo fue del lunes 2 de febrero, cuando se recorrió a ese día de la semana la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana el día 5, y se juntó con el descanso para algunos entre el sábado 31 de enero y el domingo 1. El último antes del día de descanso del 1 de mayo fue el megapuente por el natalicio de Benito Juárez, cuando se juntaron el sábado 14, el domingo 15 y el lunes 16 de marzo.

Días inhábiles 2026 para bancos

A principios de año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó los días oficiales en que los bancos no abrirán en 2025, los cuales serán:

I. El 1.º de enero.

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

IV. El Jueves y Viernes Santo

V. El 1.º de mayo

VI. El 16 de septiembre

VIII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana

IX. El 12 y 25 de diciembre (Día del empleado bancario, viernes; Navidad, jueves).

X. Los sábados y domingos.

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