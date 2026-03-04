SEP suspende clases, esta es la fecha para el primer puente de marzo 2026

El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla un fin de semana largo para estudiantes de educación básica durante marzo, el cual se convertirá en el primer puente del mes previo al periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con la programación oficial, las clases se suspenderán para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria a partir del viernes 13 de marzo de 2026, lo que permitirá que miles de estudiantes en el país disfruten de un descanso de cuatro días consecutivos.

Este receso se extenderá hasta el lunes 16 de marzo, por lo tanto el puente abarcará viernes, sábado, domingo y lunes, entonces las actividades escolares se retomarán el martes 17 de marzo.

¿Por qué se suspenden las clases?

La suspensión del viernes 13 de marzo responde a una jornada administrativa dentro de los planteles educativos. Durante ese día, el personal docente realiza la descarga administrativa, proceso en el que se registran calificaciones y reportes de avance correspondientes al segundo periodo del ciclo escolar.

Aunque el alumnado no acude a clases, las y los maestros continúan con actividades internas relacionadas con la evaluación académica y la actualización de registros escolares.

Por su parte, el lunes 16 de marzo sí corresponde a un día de descanso oficial en el país. La conmemoración del natalicio de Benito Juárez está contemplada como día feriado dentro de la Ley Federal del Trabajo de México, lo que implica que muchas personas trabajadoras también podrán suspender actividades.

En caso de que un empleado deba laborar ese día, la legislación establece que deberá recibir la compensación correspondiente por trabajar durante un día de descanso obligatorio.

¿Quiénes se verán beneficiados?

El puente de marzo aplicará para estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional. Esto incluye a los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Además del alumnado, el periodo también tiene impacto en la dinámica familiar y económica, ya que muchas familias aprovechan estos días para organizar reuniones, viajes cortos o actividades recreativas.

El sector turístico suele registrar mayor movimiento durante este tipo de fines de semana largos, particularmente en destinos cercanos a grandes ciudades.

Otras fechas sin clases en marzo

El calendario escolar de la SEP también contempla otra suspensión de clases para estudiantes durante el mismo mes.

Se trata del viernes 27 de marzo, fecha en la que se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). En estas jornadas, directivos y docentes analizan avances académicos, estrategias pedagógicas y planeación educativa.

A diferencia del lunes 16 de marzo, este día no se considera feriado oficial para efectos laborales, por lo que únicamente los estudiantes suspenden actividades escolares.

Tras estas pausas académicas, el siguiente descanso prolongado para estudiantes será el correspondiente a Semana Santa.

Según el calendario oficial de la SEP, las vacaciones iniciarán el lunes 30 de marzo, periodo que se extenderá por aproximadamente dos semanas para estudiantes de educación básica en todo el país.

La organización de estos puentes y recesos forma parte de la planificación anual de la autoridad educativa federal, la cual debe garantizar el cumplimiento del número de días efectivos de clase establecidos para cada ciclo escolar.

YC