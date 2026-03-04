Banco del Bienestar confirma que estas personas cobrarán su pensión en marzo 2026

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que con el inicio de un nuevo mes comenzó la dispersión de pagos correspondientes al bimestre marzo-abril para los beneficiarios de las distintas Pensiones Bienestar.Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria presentó el calendario oficial de pagos, el cual —como en periodos anteriores— se llevará a cabo de manera escalonada con el objetivo de mantener el orden y garantizar que todas las personas reciban su depósito a tiempo.La dispersión inició el lunes 2 de marzo con los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra “A” y se extenderá hasta el jueves 26 de marzo para quienes tienen apellidos que inician con las letras W, X, Y y Z.De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los montos depositados pueden alcanzar hasta 6 mil 450 pesos por persona, dependiendo del programa al que estén afiliados.Montiel Reyes detalló que el calendario contempla pagos para cinco programas sociales que forman parte de la estrategia del Gobierno Federal para apoyar a sectores vulnerables de la población.Durante este mes recibirán su apoyo los beneficiarios inscritos en las siguientes pensiones:Es importante recordar que estos programas no contemplan pagos retroactivos. Los nuevos beneficiarios no recibirán depósitos dobles, ya que el monto corresponde únicamente al bimestre marzo-abril de 2026.El calendario está organizado por orden alfabético para evitar contratiempos, largas filas o aglomeraciones en las sucursales bancarias.La Secretaría del Bienestar recomienda a los beneficiarios revisar la fecha que les corresponde según su apellido y acudir al Banco del Bienestar el día indicado, o bien verificar su saldo antes de trasladarse.Con este esquema escalonado, el Gobierno busca asegurar una entrega ordenada y eficiente de los apoyos, garantizando que millones de beneficiarios reciban puntualmente los recursos que forman parte de los Programas para el Bienestar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP