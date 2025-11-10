SEP suspende clases en estas fechas como parte del megapuente de noviembre

A lo largo del ciclo escolar, los momentos más esperados tanto por padres de familia como por los estudiantes son los periodos vacacionales o los puentes, es por ello que constantemente se consulta el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es así que, de acuerdo con lo establecido con dicho documento, se suspenderán clases del viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2025, teniendo un “megapuente” . Este periodo de descanso se da en el marco de la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, cuya fecha oficial, el 20 de noviembre, se recorre al lunes 17 para permitir un fin de semana largo.

Según el calendario escolar del ciclo 2025-2026, el viernes 14 se destinará a labores administrativas y de registro de calificaciones, lo que sumado al descanso del lunes 17 generará un puente de cuatro días. La medida aplica para los niveles de preescolar, primaria y secundaria incorporados al sistema educativo nacional, beneficiando a millones de estudiantes y docentes en todo el país.

El megapuente forma parte de la estrategia de la SEP para concentrar las suspensiones de actividades en periodos que favorezcan la organización de las escuelas y el rendimiento académico, sin alterar significativamente el cumplimiento de los 185 días de clase establecidos y así, este esquema también permite a las familias planear mejor sus actividades, viajes o descansos en una etapa avanzada del ciclo escolar.

La dependencia federal recordó que, además de los feriados oficiales, el calendario incluye otras pausas a lo largo del año por reuniones del Consejo Técnico Escolar y jornadas de descarga administrativa, orientadas a fortalecer la planeación educativa. En el caso de noviembre, el descanso prolongado coincide con una etapa de cierre parcial de evaluaciones, por lo que el personal docente utilizará los días previos para registrar calificaciones y preparar la entrega de boletas.

Las clases se retomarán el martes 18 de noviembre, dando continuidad al calendario escolar sin afectaciones mayores.

¿Cuándo serán las primeras vacaciones del actual ciclo escolar?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el primer receso del ciclo escolar 2025-2026 corresponderá al periodo invernal. Las vacaciones de fin de año, que coinciden con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, se extenderán del 22 de diciembre al 12 de enero , tanto para estudiantes como para personal docente y administrativo

YC