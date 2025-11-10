Plan Michoacán arranca con decomisos y cinco detenciones en tres municipios

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, como parte de las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, implementadas entre el 6 y el 9 de noviembre, se logró la detención de cinco personas, además del aseguramiento de drogas, armas de fuego, material explosivo y vehículos en distintos municipios de la entidad.

En la localidad de Buenavista, elementos federales detuvieron a cinco presuntos integrantes de un grupo criminal, entre ellos dos menores de edad, a quienes se les aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 cartuchos y equipo táctico.

Durante otra acción en el municipio de Cotija, las fuerzas de seguridad localizaron un vehículo abandonado que contenía un fusil, 20 cargadores, mil 790 cartuchos y 52 kilos de material explosivo, presuntamente utilizado para la fabricación de artefactos caseros.

Mientras tanto, en Huetamo, los uniformados ubicaron seis vehículos, tres motocicletas, así como un arsenal compuesto por tres ametralladoras, 11 armas largas, un lanzagranadas, tres granadas, 91 cargadores y dos mil 878 cartuchos, además de 330 kilos de droga sintética y más equipo táctico.

Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.

En estas acciones participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

MF