Como parte de un plan para renovar la Clave Única de Registro de Población (CURP) y fortalecer la seguridad de los datos personales, además de facilitar la identificación de los mexicanos, el Gobierno Federal inició este 2026 la implementación de la llamada CURP biométrica.

Este documento funcionará como una identificación oficial más precisa, ya que incorporará información biométrica como huellas dactilares, iris del ojo, reconocimiento facial, entre otros datos, además de la información que contiene la CURP tradicional.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal es tener un mayor control de los datos personales, los cuales se consideran información sensible, pues un uso indebido puede derivar en delitos y afectaciones directas a las personas cuya identidad sea vulnerada.

Si bien, hasta el momento, este trámite es completamente voluntario y no contempla sanciones en caso de no realizarlo, se destacó que a partir de 2026 comenzará a ser un requisito para llevar a cabo diversas diligencias gubernamentales y para la contratación de ciertos servicios.

¿Para qué trámites será requerida la CURP biométrica?

Entre las principales gestiones en las que se solicitará este documento se encuentran:

Acceso a programas de apoyo social, como becas y pensiones.

Inscripción y atención en hospitales y sistemas de salud pública.

Trámites financieros y actividades bancarias, como la administración de cuentas y solicitudes de crédito.

Trámites e inscripciones en instituciones educativas públicas y privadas.

Las dependencias comenzarán a integrar este requisito de manera gradual, por lo que s e recomienda tramitarla con anticipación para evitar retrasos o contratiempos en futuros procesos.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en la CDMX?

La Ciudad de México es una de las primeras entidades en habilitar este sistema, por lo que el Gobierno puso a disposición de la ciudadanía diversos módulos para realizar el trámite.

De acuerdo con la información oficial, las personas interesadas pueden acudir a cualquier módulo del Registro Civil con la documentación requerida para solicitar la CURP biométrica.

Puedes consultar el módulo más cercano a tu domicilio en el siguiente enlace:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/940117/CiudadDeMexico.pdf.

Algunos de los principales centros disponibles son:

Alcaldía Cuauhtémoc: Módulo Renapo, Calle de Londres 102, colonia Juárez.

Alcaldía Cuauhtémoc: Registro Civil, Arcos de Belén 19, colonia Doctores.

Alcaldía Álvaro Obregón: Calle Canario s/n, colonia Tolteca.

Alcaldía Cuajimalpa: Avenida México s/n.

Alcaldía Iztapalapa: Ayuntamiento 63, colonia San Lucas.

Alcaldía Milpa Alta: Avenida Constitución, esquina Andador Sonora.

Alcaldía Tláhuac: Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo s/n, Barrio San Miguel.

Alcaldía Venustiano Carranza: Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena.

Aunque es posible acudir directamente a cualquier módulo, se recomienda agendar una cita previa para garantizar la atención.

Las citas pueden programarse en la siguiente plataforma: https://citas.renapo.gob.mx/citas/.

IMPORTANTE: Por el momento, las citas solo están disponibles en el módulo ubicado en Calle de Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La CURP biométrica representa un paso importante hacia la modernización de los sistemas de identificación en México, al ofrecer mayor seguridad y confiabilidad en el manejo de datos personales. Aunque su trámite aún es voluntario, su implementación progresiva como requisito para diversos servicios hace recomendable realizarlo con anticipación y así evitar complicaciones en futuros trámites oficiales.

