Bloqueo de transportistas en Edomex: Este fue el acuerdo para levantar los cierres

Los manifestantes operadores exigen un alto a los robos y extorsión, y denuncian actos de corrupción 

Por: El Informador

Operadores de diferentes rutas hermanas se unieron a los cierres viales para también manifestarse. X/GN_Carreteras

Transportistas de la zona oriente del Estado de México se reunieron la mañana de este martes a las 09:00 am y realizaron un mega bloqueo vial en distintos puntos de la zona, cerrando carreteras y vialidades principales, afectando a varios municipios, pero sobre todo al tránsito vehicular y a los usuarios del transporte que circulaban en esas zonas.

La razón de estas protestas fueron con el fin de manifestar sus demandas: poner fin y denunciar extorsiones, robo de autopartes, cobros excesivos en corralones y grúas, así como también para denunciar actos de corrupción en general relacionados con el sector del transporte y la movilidad en el Edomex. Días atrás ya habían anunciado que harían estos bloqueos.

¿Dónde fueron los bloqueos?

Los bloqueos se dieron en las siguientes zonas: 

  • Autopista Chalco–Cuautla
  • Autopista México–Puebla
  • Autopista México–Texcoco
  • Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán 
  • Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Martha Acatitla
  • Circuito Exterior Mexiquense, en Nezahualcóyotl
  • Zona de Boulevard San Buen Aventura, en Ixtapaluca

También operadores de rutas hermanas se unieron al bloqueo cerrando puntos del Valle de México

  • Avenida México
  • Acceso de Los Reyes– Texcoco
  • Edomex a Iztapalapa
  • CDMX, a la altura del Cablebus Línea 2 en Santa Martha Acatitla 

De igual forma fue cerrada la autopista de México–Puebla, en ambos sentidos.

¿Qué hizo que se levantara el bloqueo? 

Aproximadamente a las 11:00 am los transportistas levantaron el bloqueo y se retiraron, dejando libres las avenidas, carreteras y demás puntos. Esto luego de que elementos de la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía General de Justicia del Edomex, se hicieran presentes e iniciaran un dialogo con los transportistas, llegando finalmente a un acuerdo.

Acordaron una mesa de dialogo el próximo jueves en Toluca, con el fin de atender sus exigencias. 

