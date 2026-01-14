Bloqueo de transportistas en Edomex: Este fue el acuerdo para levantar los cierres

Transportistas de la zona oriente del Estado de México se reunieron la mañana de este martes a las 09:00 am y realizaron un mega bloqueo vial en distintos puntos de la zona, cerrando carreteras y vialidades principales, afectando a varios municipios, pero sobre todo al tránsito vehicular y a los usuarios del transporte que circulaban en esas zonas.La razón de estas protestas fueron con el fin de manifestar sus demandas: poner fin y denunciar extorsiones, robo de autopartes, cobros excesivos en corralones y grúas, así como también para denunciar actos de corrupción en general relacionados con el sector del transporte y la movilidad en el Edomex. Días atrás ya habían anunciado que harían estos bloqueos.Los bloqueos se dieron en las siguientes zonas: También operadores de rutas hermanas se unieron al bloqueo cerrando puntos del Valle de México: De igual forma fue cerrada la autopista de México–Puebla, en ambos sentidos.Aproximadamente a las 11:00 am los transportistas levantaron el bloqueo y se retiraron, dejando libres las avenidas, carreteras y demás puntos. Esto luego de que elementos de la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía General de Justicia del Edomex, se hicieran presentes e iniciaran un dialogo con los transportistas, llegando finalmente a un acuerdo.Acordaron una mesa de dialogo el próximo jueves en Toluca, con el fin de atender sus exigencias. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR