Bloqueo de transportistas en Edomex: Este fue el acuerdo para levantar los cierres

Transportistas de la zona oriente del Estado de México se reunieron la mañana de este martes a las 09:00 am y realizaron un mega bloqueo vial en distintos puntos de la zona, cerrando carreteras y vialidades principales, afectando a varios municipios, pero sobre todo al tránsito vehicular y a los usuarios del transporte que circulaban en esas zonas.

La razón de estas protestas fueron con el fin de manifestar sus demandas: poner fin y denunciar extorsiones, robo de autopartes, cobros excesivos en corralones y grúas, así como también para denunciar actos de corrupción en general relacionados con el sector del transporte y la movilidad en el Edomex. Días atrás ya habían anunciado que harían estos bloqueos.

¿Dónde fueron los bloqueos?

Los bloqueos se dieron en las siguientes zonas:

Autopista Chalco–Cuautla

Autopista México–Puebla

Autopista México–Texcoco

Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Martha Acatitla

Circuito Exterior Mexiquense, en Nezahualcóyotl

Zona de Boulevard San Buen Aventura, en Ixtapaluca

También operadores de rutas hermanas se unieron al bloqueo cerrando puntos del Valle de México:

Avenida México

Acceso de Los Reyes– Texcoco

Edomex a Iztapalapa

CDMX, a la altura del Cablebus Línea 2 en Santa Martha Acatitla

De igual forma fue cerrada la autopista de México–Puebla, en ambos sentidos.

¿Qué hizo que se levantara el bloqueo?

Aproximadamente a las 11:00 am los transportistas levantaron el bloqueo y se retiraron, dejando libres las avenidas, carreteras y demás puntos. Esto luego de que elementos de la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía General de Justicia del Edomex, se hicieran presentes e iniciaran un dialogo con los transportistas, llegando finalmente a un acuerdo.

Acordaron una mesa de dialogo el próximo jueves en Toluca, con el fin de atender sus exigencias.

