La Secretaría de Educación Pública (SEP) marcó el 15 de julio como la fecha inamovible para concluir el ciclo escolar 2025-2026 a nivel nacional, pero la realidad climática y social del país impuso sus propias reglas… ¡entérate de qué entidades sí van a adelantar las vacaciones de verano en primarias y secundarias, así como los motivos!

Gobernadores y secretarios de educación estatales activaron sus facultades legales para proteger a los estudiantes y decidieron adelantar el fin de clases de manera unilateral. Esta contundente medida responde directamente a las temperaturas extremas que azotan diversas regiones de la República Mexicana y a los operativos de movilidad que exige la Copa del Mundo 2026.

Las autoridades locales priorizan la salud física de los menores y la funcionalidad operativa de las ciudades sobre la rigidez burocrática de un calendario federal que ignora las particularidades de cada zona.

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¿Cuáles son los 8 ESTADOS de México que adelantarán las vacaciones de verano 2026?

La lista completa de entidades que confirmaron el cierre anticipado de sus aulas incluye a Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y Colima.

Yucatán, por ejemplo, finalizará sus actividades presenciales el 26 de junio para evitar que los alumnos soporten pronósticos que superan los 40 grados centígrados, mientras que Tlaxcala cerrará sus escuelas el 30 de junio tras concretar un acuerdo estratégico con el sindicato magisterial.

Estas decisiones demuestran una fractura evidente entre las directrices centralizadas de la capital del país y las necesidades urgentes que enfrentan las comunidades escolares en la periferia y el norte de la república.

La estrategia de Jalisco frente a la fiebre mundialista: ¿habrá vacaciones adelantadas aquí?

Como un caso excepcional en el panorama nacional, Jalisco optó por una vía alternativa que equilibra la excelencia educativa y el contexto global que viviremos este verano. En lugar de recortar tajantemente el calendario escolar, el gobierno estatal determinó trasladar a los alumnos a la modalidad de clases en línea durante los días de mayor impacto por los partidos del Mundial 2026.

Esta decisión estratégica evita el ausentismo masivo en las escuelas, reduce drásticamente el colapso vial en el Área Metropolitana de Guadalajara y permite a las familias disfrutar del magno evento deportivo sin sacrificar el desarrollo académico de sus hijos.

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¿Por qué el clima y el futbol dictan la agenda educativa?

La crisis climática actual y la organización de un megaevento deportivo internacional crearon una tormenta perfecta que explica por qué presenciamos este fenómeno administrativo justo ahora.

Durante los últimos cinco años, México experimentó un aumento sostenido y alarmante en las temperaturas primaverales y veraniegas , evidenciando la falta de infraestructura adecuada en miles de escuelas públicas que carecen de aire acondicionado o techumbres.

Los eventos previos que nos llevaron a este punto crítico incluyen las severas sequías y olas de calor de 2023 y 2024, donde cientos de alumnos de educación básica sufrieron golpes de calor y deshidratación dentro de salones sin ventilación ni agua potable.

Existen múltiples casos similares en el pasado reciente que sientan un precedente legal y administrativo irrefutable para estas acciones.

En años anteriores, estados del norte como Chihuahua y Sinaloa suspendieron actividades presenciales semanas antes de lo previsto, amparados en la Ley General de Educación. Esta legislación otorga a las autoridades locales la facultad de realizar ajustes al calendario escolar si las condiciones climáticas, desastres naturales o emergencias sanitarias ponen en riesgo a la comunidad.

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Este concepto legal, que la normativa define como "autonomía de gestión educativa estatal", permite a los estados adaptar las reglas federales a sus realidades territoriales específicas, siempre y cuando cumplan con los planes de estudio mediante estrategias a distancia o jornadas compensatorias.

El proceso administrativo para los docentes

A pesar de la salida anticipada de los estudiantes, los docentes y directivos de estos estados no inician sus vacaciones de inmediato . El personal educativo continuará con labores administrativas, entrega de boletas y talleres de formación continua hasta mediados de julio, garantizando así el cumplimiento estricto de los procesos de evaluación académica que exige la SEP.

Las secretarías de educación estatales diseñaron un esquema de cierre que protege a los alumnos del clima extremo, pero que mantiene la rigurosidad en la captura de calificaciones y la planeación del próximo ciclo escolar.

JM