El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que el próximo lunes 11 de mayo se llevará a cabo una nueva reunión con las y los secretarios de Educación de todas las entidades del país para revisar el calendario escolar y presentar una propuesta definitiva de modificación.

Durante una gira de trabajo en Sonora junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló que la prioridad será siempre garantizar el aprendizaje y el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Revisarán periodos vacacionales y días de clases

Mario Delgado explicó que el encuentro con autoridades educativas estatales busca analizar nuevamente el calendario escolar vigente y definir ajustes que beneficien tanto a estudiantes como a familias y personal docente.

“El objetivo es revisar el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva de modificación” , expresó el Secretario, quien destacó que también se tomará en cuenta la salud y el desarrollo integral de los alumnos.

Asimismo, agradeció a madres y padres de familia, así como a organizaciones y sectores educativos, por enviar propuestas y sugerencias relacionadas con los mejores periodos de vacaciones y clases.

Reconocen participación de familias y docentes

Durante su visita a Sonora, Delgado participó en un festejo organizado por el secretario de Educación estatal, Froylán Gámez, dirigido a madres maestras y trabajadoras de la educación.

El funcionario federal resaltó la importancia de escuchar todas las voces involucradas en el sistema educativo antes de tomar una decisión definitiva sobre el calendario escolar.

La posible modificación al ciclo escolar ha generado interés entre familias y docentes en todo el país, especialmente luego de que el tema fuera mencionado por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. La propuesta final será presentada tras la reunión nacional del próximo lunes.

Estamos en #Sonora acompañando a nuestra presidenta, @Claudiashein, en su gira de trabajo.



Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar… pic.twitter.com/k2LvTU3p5Y— Mario Delgado (@mario_delgado) May 9, 2026

EE