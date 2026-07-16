Chipotle se estrena en México, conoce dónde está su primera sucursal

Chipotle Mexican Grill, la cadena estadounidense de restaurantes de comida estilo tex-mex, abrió las puertas de su primera sucursal en México , causando la emoción de los fanáticos de sus platillos. Así que, si quieres saber cuándo y dónde acudir para pedir tu burrito, a continuación te compartimos todos los detalles de este nuevo establecimiento.

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El popular restaurante, especializado en servir platillos inspirados en la cocina mexicano-estadounidense con la posibilidad de personalizarlos al gusto del cliente, llegó al país después de años de consolidarse como un éxito a nivel internacional.

Sus establecimientos son visitados por miles de personas de distintas partes del mundo gracias a su variedad de alimentos, entre ellos burritos, bowls, tacos, quesadillas, frijoles, arroz, barbacoa, carnitas, guacamole y otros ingredientes característicos de la gastronomía que se desarrolla en la frontera entre México y Estados Unidos.

Y aunque esta propuesta gastronómica se inclina más hacia la comida rápida, al igual que otras cadenas como Domino's Pizza o Burger King, ha sabido ganarse el apoyo y la preferencia del público, algo que ahora buscará replicar en México.

¿Dónde está el primer restaurante de Chipotle en México?

La sucursal con la que la empresa busca iniciar una nueva etapa en su relación con los consumidores mexicanos abrió este jueves 16 de julio en Plaza Fiesta San Agustín, ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, convirtiéndose en el único establecimiento de la cadena que opera actualmente en el país.

Aunque la compañía busca consolidarse en el mercado mexicano, hasta el momento no existen planes confirmados para expandirse a otras ciudades de la República.

De acuerdo con distintas versiones, Nuevo León funcionará como un mercado de prueba para evaluar la respuesta de los consumidores mexicanos y determinar si la propuesta gastronómica de Chipotle logra posicionarse en el país.

¿Cuánto cuesta comer en Chipotle?

El modelo de comida personalizada es una de las principales características de Chipotle, por lo que el precio puede variar dependiendo de los ingredientes que elija cada cliente. Sin embargo, considerando algunos de sus platillos más populares, como el burrito, el bowl o la ensalada con pollo, el costo inicial será de 149 pesos.

En el caso de las preparaciones con carnitas, el precio será de 169 pesos, mientras que las opciones con steak o barbacoa comenzarán en 189 pesos.

La empresa busca que la mayoría de sus platillos, al menos en sus versiones básicas, se mantengan por debajo de los 200 pesos.

Chipotle no llega para competir directamente con los tradicionales puestos de tacos, sino con otras cadenas de comida rápida que ofrecen alimentos preparados de forma sencilla, personalizable y a un precio accesible.

Con esta primera apertura, la cadena estadounidense inicia su incursión en el mercado mexicano, donde buscará medir la aceptación de su concepto antes de definir una posible expansión hacia otras entidades del país.

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