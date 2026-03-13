SEP: ¿Por qué no hay clases este 13 de marzo?

Tenemos buenas noticias para los estudiantes y padres de familia, debido a que el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) delimita que el día de hoy habrá una suspensión de clases en el nivel de educación básica. Sin embargo, eso no es todo, debido a que el próximo lunes también será un día de asueto oficial, a continuación te informaremos todos los detalles.

El motivo de la suspensión de clases este viernes 13

La razón por la cual no habrá clases este 13 de marzo se debe a la jornada de descarga administrativa, que se realiza de manera regular en las instituciones educativas. Durante este día, el personal docente, administrativo y los directivos se dedican de manera minuciosa y exclusiva al registro de calificaciones y la elaboración de reportes de avance del segundo periodo del ciclo escolar.

Debido a esto, es importante el resaltar que esta fecha no es un día inhábil para los maestros, quienes deben acudir para cumplir con las labores anteriormente mencionadas.

Esta medida aplica para todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

¿Por qué habrá un megapuente en marzo?

La suspensión de labores del viernes 13 de marzo se enlazará con el fin de semana y el lunes 16 de marzo, día en que se conmemorará de forma oficial el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Aunque la fecha histórica es el 21 de marzo, la legislación laboral y el calendario escolar han decidido trasladar el descanso al tercer lunes del mes, con esto se espera poder fomentar un mayor tiempo calidad en las familias mexicanas.

De esta manera, el descanso queda distribuido de la siguiente manera:

Viernes 13 de marzo: Suspensión por descarga administrativa

Suspensión por descarga administrativa Sábado 14 y domingo 15 de marzo: Descanso de fin de semana

Descanso de fin de semana Lunes 16 de marzo: Suspensión de labores docentes por feriado oficial

Otras fechas clave en marzo

El tercer mes del año continuará con una agenda educativa activa que incluye otros días de asueto antes del cierre de mes:

Viernes 27 de marzo: No habrá clases debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE)

Vacaciones de Semana Santa: El receso escolar formal comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá por dos semanas, concluyendo el viernes 10 de abril.

CT