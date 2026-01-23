SEP: ¿habrá suspensión de clases este viernes 23 de enero?

La planificación escolar es fundamental para las familias mexicanas, y cualquier modificación al calendario puede generar incertidumbre, tal es el caso de este viernes 23 de diciembre.

Ante el creciente desconcierto sobre si el calendario de la Secretaría de Educación Pública sufrió un ajuste, a continuación te informaremos cuál será la dinámica esperada en este día para las instituciones educativas.

Debido a las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE) que suelen celebrarse el último viernes de cada mes, el calendario de la SEP establece algunos días de descanso para los estudiantes.

Te recordamos que el CTE es un espacio que tiene por objetivo que los maestros trabajen en equipo, revisen avances académicos y definan estrategias para fortalecer la enseñanza en las aulas. Por esta razón, los alumnos cuentan con este día de asueto obligatorio.

¿Cuándo hay descanso por la reunión de Consejo Técnico Escolar en enero 2026?

Pese a la confusión, te notificamos que los alumnos deberán acudir a sus aulas con normalidad durante todo el mes, exceptuando el último viernes. Cabe resaltar, que el último viernes del mes de enero será hasta la próxima semana, por lo que la junta del Consejo Técnico Escolar se llevará a cabo el día 30 del mes presente.

Con este esquema, la SEP busca mantener un equilibrio entre el trabajo pedagógico de los docentes y el descanso de los alumnos, asegurando espacios para la planeación académica sin interrumpir de manera significativa el ciclo escolar.

