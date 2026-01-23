Hoy No Circula este viernes 23 de enero en CDMX y Edomex

La Ciudad de México y su área conurbada siguen evitando los picos de contaminación y, con ello, la aplicación del doble Hoy No Circula. Esta mañana, la calidad del aire se encuentra en el rango de “aceptable”, por lo que el programa para minimizar la emisión de contaminantes de fuentes móviles se aplicará con normalidad, en su modalidad de viernes.

Queda prohibida la circulación a los vehículos con:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Están exentos de la restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país es “aceptable”, con un nivel de riesgo moderado, debido a la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Villa de las Flores, en el Estado de México, y Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, reportaban una calidad “aceptable”, mientras que el resto de las estaciones registraba una calidad “buena”.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.

