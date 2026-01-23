Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la detención en Michoacán de César Alejandro “N”, conocido como “El Botox”, considerado por las autoridades el “principal extorsionador” de limoneros de la zona.

En sus redes sociales, el funcionario indicó que el detenido era un objetivo prioritario para los investigadores, al estar vinculado con varios homicidios y extorsiones a miembros del sector limonero de Michoacán.

Harfuch declaró que el Gabinete de Seguridad ya llevaba “mucho tiempo” detrás de “El Botox”, cuyo arresto se produjo en uno de sus domicilios.

En un comunicado posterior, la SSPC detalló que el detenido está identificado como el líder de una facción delictiva y violenta, razón por la cual contaba con siete órdenes de arresto por dos delitos de homicidio, cuatro por extorsión agravada y otro por tentativa de homicidio.

Las autoridades le acusan de mantener el control de la venta del limón amarillo en varias localidades de Michoacán y, además, le relacionan con varios casos de extorsión y de homicidios, como el del líder limonero Bernardo Bravo, acontecido el pasado 19 de octubre.

Aparte de él, fueron arrestadas tres personas más de su “círculo cercano”, pertenecientes al mismo grupo criminal: una mujer de 23 años encargada de llevar la contabilidad y dos hombres que acompañaban a “El Botox” antes de ser detenido en el municipio de Buenavista.

El operativo de seguridad contra el presunto criminal, en el que no hubo heridos, contó con la participación de efectivos de la SSPC, así como de la Secretaría de Defensa, la de Marina (Semar), la Fiscalía estatal y autoridades locales. El titular de la SSPC reivindicó este operativo como un “ejemplo de coordinación” entre las instituciones del Gabinete de Seguridad a partir de la información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia.

Tras el anuncio de la captura de “El Botox”, se registraron bloqueos carreteros en algunas carreteras de Michoacán.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estatal informó que por la mañana se desataron una serie de bloqueos en la carretera Quiroga-Tepalcatepec, en el tramo Apatzingán-Tepalcatepec, kilómetro 225+100, “a causa de la detención de un líder criminal”.

Medios michoacanos reportaron cierres también en las vías Apatzingán-Aguililla, Uruapan- Los Reyes, Arantepacua-Quinceo y en el tramo Tepalcatepec - Quiroga, a la altura del kilómetro 67.

Los bloqueos se hicieron con vehículos detenidos en las vías. No se reportó robo ni quema de autos o camiones de carga.

Según mapas criminales elaborados por los investigadores, al menos 12 organizaciones criminales operan en Michoacán. Estos grupos delictivos se autodenominan como Cartel Nueva Generación, Cartel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cartel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cartel de Acahuato, Cartel de la Costa, La Familia Michoacana, Cartel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cartel de Los Correa.

EFE

El consejo agropecuario celebra detención

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoció las acciones del Gobierno federal contra la extorsión al sector agroalimentario, tras la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, en Michoacán.

El CNA indicó que prácticas criminales como la extorsión afectaron de manera directa a productores, transportistas y comercializadores del sector agroalimentario, particularmente en regiones productivas del país.

Señaló que operativos de este tipo muestran resultados concretos y envían una señal sobre la posibilidad de recuperar la seguridad y el Estado de derecho, por lo que consideró necesario replicarlos de forma coordinada en otras entidades donde persisten estos delitos.

Voz del experto

David Saucedo, analista de seguridad

Se debe perseguir a cómplices

El analista de seguridad David Saucedo afirmó que la detención de Sepúlveda Arellano representa “un buen golpe” a las organizaciones criminales mexicanas, y dijo que las autoridades federales deberían capturar también a los jefes policiales y funcionarios locales que estaban en connivencia con el líder criminal. “Este personaje no actuaba en solitario. Había políticos, alcaldes, jefes de policía locales de varios municipios que colaboraban con él”, agregó.

Sobre los impactos que podría generar la detención de “El Botox”, Saucedo indicó que podría darse un repliegue de Los Blancos de Troya que tal vez será aprovechado por su rival, Cárteles Unidos, para tomar el control de algunas regiones de Michoacán. El analista dijo que esa situación podría desencadenar enfrentamientos violentos entre los cárteles que se encuentran en la zona.

Los Blancos de Troya

Se tiene rastreado su origen al año 2015, como resultado de la fragmentación de grupos de autodefensas que le hacía blanco a los Caballeros Templarios en Michoacán.

El grupo se mueve en las localidades de Cenobio Moreno, la Huina, Capri y el Razo, ubicados en los municipios de Buenavista y Apatzingán. También tienen presencia en municipios como Aguililla, Chinicuila y Parácuaro.

Sus principales actividades criminales son el cobro de piso y secuestro de productores de limón, aunque también controlan la venta de carne de pollo, cigarros e incluso operaciones mineras.

Se caracterizan por el uso de armamento de grueso calibre para sembrar terror en Michoacán, aunque también implementaron los ataques con drones con explosivos y la colocación de minas terrestres.

CT