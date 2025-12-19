SEP: ¿habrá clases este viernes 19 de diciembre?

El calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que las vacaciones de Navidad abarcan del lunes 22 de diciembre al miércoles 6 de enero; sin embargo, decisiones de algunas secretarías estatales, los fines de semana intercalados en ese periodo y talleres para maestros y directores alargan el número de días libres, lo que puede causar dudas entre alumnos y padres de familia, por ejemplo, sobre si habrá clases este viernes 19 de diciembre.

Los días efectivos de descanso para los alumnos van del sábado 20 de diciembre al domingo 11 de enero; es decir, este viernes es su último día de clases, a las que se reincorporarían el lunes 12 de enero de 2026.

Sin embargo, en Jalisco los alumnos de educación básica tuvieron su último día de clases del año el miércoles 17, lo mismo que en Veracruz, donde los profesores ocuparán los días 18 y 19 en asambleas sindicales.

En Chihuahua y Durango las vacaciones se adelantaron como medida de protección ante el intenso frío de la temporada y también culminaron las actividades del año el miércoles de esta semana.

En Tlaxcala también se optó por iniciar las vacaciones con dos días de antelación, debido al frío y como medida de precaución ante las enfermedades virales propias del invierno, especialmente la influenza A H3N2.

Los alumnos del resto de los estados del país sí tienen clases este viernes.

Y aunque los alumnos volverán a las aulas hasta el 12 de enero, los directores tendrán un taller el 7 de enero, en tanto que los maestros deberán cumplir con estas actividades los días 8 y 9 del mismo mes.

Para 2026, la SEP tiene programadas las vacaciones de Semana Santa del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril, así como los días con suspensión de clases por efemérides: