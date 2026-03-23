A tan solo unos días de que comiencen oficialmente las tan esperadas vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el próximo viernes 27 de marzo no habrá clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas de todo México.

Este descanso extra, previo a las vacaciones, forma parte de los días de asueto marcados en el calendario oficial del ciclo 2025-2026.

La cancelación de clases se debe a que ese viernes se llevará a cabo una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada destinada a que docentes, directivos y personal educativo evalúen el desarrollo de las actividades realizadas durante el mes , así como la planeación del siguiente bloque escolar.

Para garantizar que esta reunión se realice sin interrupciones, los alumnos deberán ausentarse de las aulas, lo que representa un día adicional de descanso.

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¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa 2026?

Según la SEP, las vacaciones de Semana Santa 2026 comenzarán el lunes 30 de marzo. El calendario marca que el receso concluirá el 10 de abril, por lo que el regreso a las aulas está programado para el lunes 13.

En total, el periodo de descanso se extenderá considerablemente, por lo que alumnos de nivel básico tendrán 17 días sin clases, convirtiéndose en uno de los descansos más largos y esperados por estudiantes y padres de familia.

Puentes y días sin clases en lo que resta del ciclo escolar

Tras las vacaciones de Semana Santa, aún quedan varias fechas clave de descanso para estudiantes de educación básica. Estos son los días marcados por la SEP como suspensiones oficiales:

1 de mayo de 2026

5 de mayo de 2026

15 de mayo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

3 de julio de 2026

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