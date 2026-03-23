Aseguran que video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional no es IA

Luego de que en X se hiciera viral un video que mostraba a una persona tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional, InfodemiaMx, la iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, aseguró que el video era una noticia falsa que habría sido fabricada con Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, el medio independiente Verificado MX asegura que es un video real.

En una nota compartida por el medio y firmada por Debanhi Soto, se señala que la plataforma del Gobierno Federal que combate la información falsa no habría utilizado las suficientes pruebas de evaluación del contenido para asegurar que hubiese sido creado o modificado con ayuda de la IA.

Soto explicó que, si bien InfodemiaMx no reveló qué tecnologías utilizó para detectar si el contenido había sido hecho o no con IA, en las capturas de pantalla que compartió como parte del informe de chequeo se pueden identificar las interfaces de UndetectableAI y TruthScan, dos herramientas para evaluar el contenido que pudiera ser hecho con IA. El problema de esta elección habría sido que se eligieron dos modelos de detección muy similares y, de acuerdo con la experta, el modo correcto de realizar este procedimiento es considerando herramientas con tecnologías de distinta naturaleza.

Entonces, el rigor aplicado por InfodemiaMx no habría sido suficiente para concluir satisfactoriamente que se trata o no de IA. Es por ello que Verificado realizó el proceso de revisar el video por varios filtros y hacer un análisis humano utilizando diferentes tomas e imágenes del Palacio Nacional. A continuación, los resultados de su trabajo.

Por estas razones, no sería artificial el video de una persona tomando el sol en Palacio Nacional

La respuesta de Hive Moderation , una herramienta que de acuerdo con el New York Times es una de las mejores para detectar contenido hecho o modificado con Inteligencia Artificial , se pudo estimar que hay apenas un 9.5% de probabilidades de que el video sea IA.

, una herramienta que de acuerdo con el es una de las mejores para detectar contenido hecho o modificado con , se pudo estimar que hay apenas un 9.5% de probabilidades de que el video sea IA. Synth ID de Google no encontró muestras de que se utilizara Google ID para realizar el video.

de Google no encontró muestras de que se utilizara Google ID para realizar el video. Hiya Deepfake Voice Detector señaló que hay un 85% de probabilidades de que las voces que suenan en el video no sean realizadas por una IA

Por último, cabe destacar que los detalles de los ventanales y la altura aproximada de las personas no encuentran disonancias como las que suele haber en las herramientas de IA. Entonces, no habría suficiente sustento para asegurar que el video fuese hecho con IA; todo lo contrario, parecería que es real.

Este es el video que ha causado polémica

Circula por las redes ! ����

Ya no es Palacio Nacional ahora es el burdel de la 4a !

Será la �� del Palacio tomando sol ? �� No creo esta se ve más llena ��

Quien tiene tanto poder para llevar a su vieja a tomar sol al palacio y Quién es ella? ������

Se aceptan nombres ���� pic.twitter.com/8arp4KcFGC— ♥️ M A R I E L ♥️ (@Lady_Mariell) March 19, 2026

Te puede interesar: Estos serían los impactos en la economía mundial si la guerra en Irán se prolonga

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB