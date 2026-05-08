SEP: fechas clave del nuevo calendario tras adelantar el fin de ciclo escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó la fecha del fin del ciclo escolar 2025-2026, dejando como último día de clases el viernes 5 de junio.

La dependencia federal argumentó que la decisión se tomó para "proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas que se están registrando y por la realización del Mundial de Futbol", cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la Ciudad de México y que también se jugará en Guadalajara y Monterrey.

Originalmente, se había planteado el miércoles 15 de julio como último día de clases, lo que significa que el recorte abarca 27 días hábiles, es decir, poco más de un mes natural.

Tampoco habrá clases el viernes 15 de mayo, Día del Maestro, ni el 29 de mayo, pues ese día se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

El recorte de días de clase implica modificaciones en otras actividades, incluido un periodo de regularización en el que participarán docentes y alumnos, el cual se implementará antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

A continuación, presentamos las fechas clave de la modificación del calendario escolar para 2026:

Del 1 al 3 de junio

Fase de evaluación, en la que se realizará el registro y comunicación de calificaciones.

Viernes 5 de junio

Último día de clases del ciclo escolar 2025-2026.

Lunes 8 de junio

Última sesión del Consejo Técnico Escolar, originalmente programada para el 26 de junio.

Del 9 al 12 de junio

Cierre administrativo: las autoridades escolares concluyen formalmente las labores de oficina.

Del 13 de junio al 8 de agosto

Vacaciones de verano.

Del 10 al 14 de agosto

Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, en la que los docentes planearán el ciclo escolar 2026-2027.

Del 17 al 28 de agosto

Fortalecimiento de aprendizajes. En este periodo se buscará nivelar los conocimientos de los estudiantes, como compensación por el cierre anticipado de actividades.

Lunes 31 de agosto

Primer día de clases del ciclo escolar 2026-2027.

X/SEP_mx

Unión Nacional de Padres de Familia rechaza recorte al ciclo escolar

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó su rechazo a la determinación de la SEP y del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) de concluir el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio, ya que considera que disminuir entre cinco y siete semanas de clases profundizará el rezago educativo que enfrenta el país.

La agrupación describió la decisión como "un grave error" y señaló a las autoridades educativas por comprometer el derecho a la educación de millones de alumnos, bajo el argumento de las altas temperaturas y la celebración del Mundial de Futbol.

"La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo", afirmó la UNPF, al señalar que México ya presenta importantes carencias en lectura, matemáticas y comprensión, evidenciadas en evaluaciones nacionales e internacionales.

De acuerdo con la organización, disminuir el tiempo destinado a la enseñanza provocará consecuencias "irreversibles" en el aprendizaje, sobre todo entre estudiantes que aún padecen rezagos acumulados desde la pandemia y otros periodos escolares interrumpidos.

Asimismo, los representantes de padres de familia reprocharon que la medida fuera adoptada "sin el menor consentimiento ni consideración" hacia las familias, y aseguraron que el eventual reforzamiento académico programado para agosto no sustituye las semanas completas de clases que se perderán.

La UNPF también cuestionó que el Mundial de Futbol se utilizara como justificación para alterar el calendario escolar, cuando el torneo solo tendrá partidos en tres ciudades del país. Desde su perspectiva, esto demuestra "improvisación" y falta de soluciones viables para las comunidades escolares.

Sobre las altas temperaturas, la organización indicó que se trata de una problemática conocida desde hace años y acusó a gobiernos estatales y autoridades educativas de no destinar recursos suficientes a infraestructura básica, como sistemas adecuados de ventilación, pese a antecedentes de ciclos escolares afectados por calor extremo.

Entre las opciones propuestas por la UNPF destacan la implementación de horarios escalonados, suspensiones regionales focalizadas, apoyo tecnológico y adecuaciones temporales de infraestructura, en lugar de adelantar el cierre de todo el ciclo escolar.

Finalmente, la agrupación pidió la cancelación inmediata del acuerdo, la difusión del análisis técnico que respalde la decisión y la instalación de una mesa de diálogo entre autoridades y padres de familia para encontrar alternativas que no afecten el calendario escolar.

"Basta ya de que la educación sea la variable de ajuste", manifestó la UNPF al llamar a madres y padres de familia a expresar públicamente su inconformidad con la decisión tomada por las autoridades educativas.

