Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 8 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

