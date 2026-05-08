Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 8 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Guadalajara