Viernes, 08 de Mayo 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 8 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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