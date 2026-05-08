Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 8 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

