Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 8 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tonalá