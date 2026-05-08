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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 8 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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