Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 8 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

