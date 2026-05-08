Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 8 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se informó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 12 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 14 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Monterrey