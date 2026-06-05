SEP: estos son los municipios que suspenden clases hoy 5 de junio

¿Vives en Puebla y tienes hijos en edad escolar? Presta mucha atención, porque las intensas lluvias han obligado a suspender las clases presenciales hoy, viernes 5 de junio. Descubre si tu municipio está en la lista oficial y cómo continuarán las actividades para evitar retrasos académicos.

¿Por qué la SEP suspendió las clases hoy?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado tomó una decisión contundente para proteger a la comunidad estudiantil. Ante el pronóstico de un temporal severo, las autoridades educativas determinaron que miles de alumnos deberán quedarse en casa y tomar sus lecciones a distancia.

Esta medida preventiva fue impulsada por las recientes alertas emitidas por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. Los reportes meteorológicos advierten sobre precipitaciones muy fuertes que podrían poner en riesgo los traslados hacia los centros educativos.

El cierre temporal de las aulas no es generalizado en todo el estado, sino que se enfoca estratégicamente en las zonas de mayor vulnerabilidad. Las regiones específicas que acatarán esta orden son la Sierra Norte, la Sierra Nororiental y la Sierra Negra.

Magnitud de la medida y niveles educativos afectados

La suspensión de actividades presenciales impacta a un total de 90 municipios poblanos, lo que refleja la magnitud del fenómeno meteorológico. En estas demarcaciones, las escuelas permanecerán cerradas durante toda la jornada de este viernes, priorizando la seguridad de las familias.

En términos de cifras, la medida abarca a 6 mil 393 instituciones educativas de distintos niveles. Esto significa que un total de 569 mil 344 estudiantes y 29 mil 825 docentes tendrán que adaptar su dinámica de enseñanza y aprendizaje de manera inmediata para no perder el día.

Es importante destacar que la restricción aplica para absolutamente todos los niveles académicos en las zonas señaladas. Desde educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, hasta los niveles de educación media superior y superior, nadie deberá asistir a los planteles escolares.

Para garantizar que el ciclo escolar no se vea interrumpido, la SEP ha implementado un plan de trabajo a distancia. Los alumnos continuarán su formación utilizando libros de texto, cuadernillos especiales y tareas asignadas previamente por sus profesores para esta contingencia.

Los docentes jugarán un papel fundamental durante este día de resguardo, coordinando las actividades desde casa. Cada nivel educativo tiene directrices específicas para que los estudiantes no pierdan el ritmo y puedan repasar los contenidos esenciales de sus respectivas materias.

Lista de municipios y recomendaciones para esta jornada educativa

Entre los municipios afectados en la Sierra Norte destacan Huauchinango, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec y Tetela de Ocampo. Estas localidades, conocidas por su geografía accidentada, son particularmente susceptibles a deslaves e inundaciones repentinas durante la actual temporada de lluvias intensas.

Por su parte, en la Sierra Nororiental, demarcaciones como Teziutlán, Cuetzalan del Progreso, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec también suspenderán sus actividades. Las autoridades locales ya han sido notificadas para apoyar en la difusión de este mensaje urgente a las comunidades más alejadas.

Finalmente, en la Sierra Negra, municipios como Tehuacán, Ajalpan, Coxcatlán y Vicente Guerrero se suman a la lista de prevención. En estas áreas, las precipitaciones intensas suelen complicar el tránsito en los caminos rurales, haciendo sumamente peligroso el trayecto escolar.

Si te preguntas cuándo volverán los estudiantes a las aulas, la dependencia estatal ha sido clara al respecto. El regreso a las clases presenciales está programado para el próximo lunes 8 de junio, siempre y cuando las condiciones climáticas mejoren y no existan riesgos.

Mientras tanto, el gobierno estatal ha emitido una serie de recomendaciones vitales para la población de estas tres regiones. La principal indicación es mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

Aquí te compartimos algunas recomendaciones para sobrellevar esta jornada de clases a distancia y lluvias intensas sin contratiempos:

Acondiciona un espacio: Prepara un lugar iluminado y tranquilo para que tus hijos realicen sus cuadernillos.

Prepara un lugar iluminado y tranquilo para que tus hijos realicen sus cuadernillos. Revisa mochilas: Asegúrate de que tengan a la mano sus libros de texto y materiales necesarios.

Asegúrate de que tengan a la mano sus libros de texto y materiales necesarios. Evita zonas de riesgo: No cruces ríos, arroyos ni calles inundadas bajo ninguna circunstancia.

No cruces ríos, arroyos ni calles inundadas bajo ninguna circunstancia. Mantén una comunicación activa: Sigue los grupos de WhatsApp o canales de aviso de los profesores.

En conclusión, este viernes 5 de junio será un día de resguardo y aprendizaje desde el hogar para miles de familias en Puebla. Mantente alerta, apoya a tus hijos con sus tareas y sigue las indicaciones de seguridad para que el próximo lunes el regreso a clases sea completamente seguro.

CT