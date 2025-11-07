Sembrando Vida: Fecha oficial del pago en noviembre 2025

Sembrando Vida es un programa creado por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar a los trabajadores rurales, fortalecer el campo y contribuir no solo al crecimiento de la industria agrícola, sino también a la recuperación ambiental del país.

Actualmente, esta iniciativa beneficia a más de 400 mil sembradores en 24 estados de la República , quienes reciben mensualmente una ayuda económica destinada a mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, los beneficiarios del programa comenzarán a recibir sus pagos a partir de este viernes 7 de noviembre a través de su tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de un intermediario.

Según información oficial, los derechohabientes reciben cada mes 6 mil 450 pesos mexicanos, lo que representa un apoyo significativo para las familias que dependen económicamente del campo.

Además, los beneficiarios de Sembrando Vida pueden acceder a asesoramiento técnico-productivo para consolidar proyectos agroforestales sostenibles , lo que convierte al programa en uno de los más completos de los Programas del Bienestar, al combinar bienestar social con educación en restauración ambiental.

Para consultar su depósito, los beneficiarios deben usar la aplicación digital del Banco del Bienestar o acudir directamente al cajero o sucursal más cercana.

Otra ventaja para los participantes es que, además del pago mensual, pueden recibir asistencia en especie, como plantas, semillas, herramientas, insumos agrícolas y capacitación técnica , con el objetivo de fortalecer la producción sostenible y mejorar los ingresos familiares.

Con estas acciones, el Gobierno Federal busca enfrentar la desigualdad social y económica que afecta a los agricultores de México , así como promover la autosuficiencia alimentaria y restaurar los ecosistemas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP