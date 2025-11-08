Sábado, 08 de Noviembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 8 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 8 de noviembre informa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 10 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 11 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 12 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Viernes 14 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 15 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

