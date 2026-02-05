SEP: ¿Dónde hay suspensión de clases este jueves 5 de febrero?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla confirmó la suspensión de clases presenciales para este jueves 5 de febrero en diversas zonas de la entidad, a continuación te explicamos cual es la razón de la toma de esta decisión. Es importante resaltar que esta suspensión no se debe a la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, aunque así lo parezca, en realidad el día de asueto obligatorio ya se llevó a cabo el pasado lunes, así que esta situación es solo una coincidencia. La suspensión de actividades escolares tiene por motivo una respuesta preventiva ante las temperaturas gélidas y condiciones climatológicas extremas provocadas por el Frente Frío número 33. Las autoridades han informado que los 64 municipios localizados en las regiones montañosas de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental, del estado de Puebla, se verán afectados el día de hoy ante el pronóstico de posible caída de nieve y heladas intensas.Esta medida de seguridad impactará a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior, afectando a un total de: La suspensión de clases se distribuye de la siguiente manera en las zonas de mayor riesgo: CT