Jueves, 05 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

SEP: ¿Dónde hay suspensión de clases este jueves 5 de febrero?

Autoridades locales han informado que 64 municipios del estado de Puebla, se verán afectados el día de hoy por condiciones climatológicas extremas

Por: Citlali Torres Rivera

La suspensión de clases del día de hoy no se debe a la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana. ESPECIAL

La suspensión de clases del día de hoy no se debe a la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana. ESPECIAL

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla confirmó la suspensión de clases presenciales para este jueves 5 de febrero en diversas zonas de la entidad, a continuación te explicamos cual es la razón de la toma de esta decisión. 

Es importante resaltar que esta suspensión no se debe a la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, aunque así lo parezca, en realidad el día de asueto obligatorio ya se llevó a cabo el pasado lunes, así que esta situación es solo una coincidencia. 

La suspensión de actividades escolares tiene por motivo una respuesta preventiva ante las temperaturas gélidas y condiciones climatológicas extremas provocadas por el Frente Frío número 33. 

Las autoridades han informado que los 64 municipios localizados en las regiones montañosas de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental, del estado de Puebla, se verán afectados el día de hoy ante el pronóstico de posible caída de nieve y heladas intensas.

Esta medida de seguridad impactará a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior, afectando a un total de:

  • 407,020 estudiantes
  • 22,245 docentes
  • 5,836 planteles educativos

¿Cuáles serán los municipios afectados por el Frente Frío 33?

La suspensión de clases se distribuye de la siguiente manera en las zonas de mayor riesgo:

  • Sierra Norte (38 municipios): Incluye localidades clave como Huauchinango, Zacatlán, Chignahuapan y Xicotepec. Otros municipios afectados son Ahuacatlán, Chiconcuautla, Honey, Ixtacamaxtitlán, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, y Zongozotla.
  • Sierra Nororiental (26 municipios): Destacan Teziutlán, Cuetzalan del Progreso, Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla. También se integran a la lista Acateno, Hueyapan, Jonotla, Olintla, Zaragoza y Zoquiapan, entre otros.

CT

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones