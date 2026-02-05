SEP: ¿Dónde hay suspensión de clases este jueves 5 de febrero?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla confirmó la suspensión de clases presenciales para este jueves 5 de febrero en diversas zonas de la entidad, a continuación te explicamos cual es la razón de la toma de esta decisión.

Es importante resaltar que esta suspensión no se debe a la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, aunque así lo parezca, en realidad el día de asueto obligatorio ya se llevó a cabo el pasado lunes, así que esta situación es solo una coincidencia.

La suspensión de actividades escolares tiene por motivo una respuesta preventiva ante las temperaturas gélidas y condiciones climatológicas extremas provocadas por el Frente Frío número 33.

Las autoridades han informado que los 64 municipios localizados en las regiones montañosas de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental, del estado de Puebla, se verán afectados el día de hoy ante el pronóstico de posible caída de nieve y heladas intensas.

Esta medida de seguridad impactará a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior, afectando a un total de:

407,020 estudiantes

22,245 docentes

5,836 planteles educativos

¿Cuáles serán los municipios afectados por el Frente Frío 33?

La suspensión de clases se distribuye de la siguiente manera en las zonas de mayor riesgo:

Sierra Norte (38 municipios): Incluye localidades clave como Huauchinango, Zacatlán, Chignahuapan y Xicotepec. Otros municipios afectados son Ahuacatlán, Chiconcuautla, Honey, Ixtacamaxtitlán, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, y Zongozotla.

Incluye localidades clave como Huauchinango, Zacatlán, Chignahuapan y Xicotepec. Otros municipios afectados son Ahuacatlán, Chiconcuautla, Honey, Ixtacamaxtitlán, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, y Zongozotla. Sierra Nororiental (26 municipios): Destacan Teziutlán, Cuetzalan del Progreso, Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla. También se integran a la lista Acateno, Hueyapan, Jonotla, Olintla, Zaragoza y Zoquiapan, entre otros.

CT