El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, participó en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, que de acuerdo con el coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, el objetivo de la presencia del funcionario fue explicar a detalle la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, a fin de disminuir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.

Al término de la reunión privada entre los senadores de la 4T y el secretario del Trabajo, Mier Velazco, anunció que la reforma será aprobada el miércoles 11 de febrero.

En declaraciones a los medios, Bolaños López señaló que aunque no se plasma en la reforma de manera explícita el derecho a dos días de descanso, lo que se hará es “dejar constitucionalmente con muchísima claridad 40 horas a la semana. Sumado esto a que hay ocho horas de trabajo diario, estamos con muchísima claridad que da justamente ese margen que son cinco días de trabajo a la semana”.

En entrevista por separado, el senador Mier Velazco destacó que la reforma garantiza los derechos de los trabajadores y cuenta con el respaldo del sector empresarial.

Aclaró que plasmar explícitamente el derecho de los trabajadores a dos días de descanso beneficiaría a algunos sectores económicos y perjudicaría a otros.

Detalló que el próximo martes el dictamen será avalado en comisiones, ese mismo día se le dará primera lectura en el Pleno, y el miércoles 11 se someterá a discusión y votación.

Marath Bolaños destacó que la iniciativa de reforma es resultado de un diálogo muy amplio con todos los sectores económicos del país, con todas las cámaras empresariales y con todos los representantes de los trabajadores.

“Lo que le estamos entregando al Senado es el resultado de una reflexión muy amplia, de un ejercicio democrático que también, como lo hemos hecho en otras medidas laborales, refleja justamente lo que hemos transmitido desde la Cuarta Transformación, que debe hacerse política laboral en acuerdo con todas y con todos. Entonces, por eso sabemos que la solidez de esta medida va a también derivar justo en grandes beneficios para las y los trabajadores del país”, enfatizó.

El Universal

El dictamen presidencial

Pros

1. Mejora en salud y productividad: La reducción de jornada se asocia con menor estrés, menos enfermedades laborales y mejor equilibrio vida-trabajo. Estudios internacionales indican que trabajadores más descansados tienden a ser más productivos y cometer menos errores.

2. Alineación con estándares internacionales: México se acercaría a la jornada predominante en países de la OCDE, fortaleciendo su imagen laboral y cumplimiento de recomendaciones de la OIT, además de favorecer la atracción y retención de talento, especialmente en sectores calificados.

Contras

1. Incremento de costos para empresas: Empresas, especialmente pymes, podrían enfrentar mayores costos por contratación adicional, pago de horas extra o reorganización de turnos, lo que podría afectar su rentabilidad en el corto plazo.

2. Riesgo de informalidad o simulación: Sin una implementación gradual y supervisión efectiva, existe el riesgo de que algunas empresas mantengan jornadas extendidas sin pago adicional, incentivando la informalidad o prácticas de simulación laboral.

CT