Conoce la nueva moneda de 10 pesos y cuándo entra en circulación

El pasado 19 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, entre otros cambios, modificaciones a las monedas de 10 y 20 pesos.

La moneda de 10 pesos será modificada por primera vez desde el año 2000, cuando con motivo del nuevo milenio se lanzó una versión con cambios en los glifos que adornan el anillo exterior y la leyenda “AÑO 2000”.

En esta ocasión, el cambio no estará en el diseño, sino en los materiales con los que será acuñada, con el objetivo de disminuir su costo de fabricación.

El centro de la moneda dejará de estar compuesto por una aleación de alpaca plateada y, en su lugar, se utilizará acero recubierto de níquel. De acuerdo con el inciso C de la ley vigente, la nueva aleación constará de un núcleo y un recubrimiento, cuya composición y proporción serán las siguientes:

El núcleo, fabricado en acero, representará entre 92 y 96 por ciento del peso total de la pieza y estará integrado por un máximo de 0.08 por ciento de carbono, 0.40 por ciento de manganeso, 0.04 por ciento de fósforo y 0.05 por ciento de azufre, siendo el resto hierro.

El recubrimiento corresponderá entre 8 y 4 por ciento del peso total y estará compuesto por níquel con una pureza mínima de 99.9 por ciento.

El peso total de la moneda será de 4.39 gramos, con una tolerancia de 0.17 gramos por pieza, en más o en menos.

El anillo exterior seguirá fabricándose con una aleación de alpaca dorada.

Para los usuarios no habrá cambios muy notorios, ya que la moneda será apenas 0.36 gramos más ligera y, visualmente, será casi idéntica a la actual, diferenciándose únicamente por el brillo característico de las piezas nuevas.

Al igual que la moneda vigente, presentará en el centro el círculo que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego, así como el marco liso con gráfila escalonada.

En el caso de la moneda de 20 pesos, se pondrá en circulación una nueva variante con el templo de Kukulkán, en Chichén Itzá.

La publicación del decreto en el DOF da luz verde a su fabricación y puesta en circulación, por lo que el Banco de México podrá emitirlas una vez que estén listas.

Las monedas de 10 pesos más valiosas

Aunque en internet es común encontrar monedas de 10 pesos ofertadas a precios exagerados, son pocos los ejemplares que realmente resultan valiosos o raros y, en general, no alcanzan cifras exorbitantes.

Monedas de 10 nuevos pesos

Estas monedas, emitidas en 1993 y con fechas de acuñación que van de 1992 a 1995, tienen la particularidad de contar con un centro fabricado en plata ley 0.925. Por la sola presencia de este metal, su precio suele rondar los 150 pesos. No obstante, su valor como objeto de colección puede aumentar considerablemente, ya que un ejemplar con brillo original puede cotizarse hasta en 2 mil 500 pesos.

Moneda de 2007 con gráfila invertida

En este tiraje, la Casa de Moneda cometió un error y los adornos del anillo exterior apuntan hacia la derecha, en lugar de hacerlo hacia la izquierda.

Una moneda con esta característica puede venderse entre 150 y 300 pesos, mientras que un ejemplar en estado impecable podría alcanzar cerca de mil pesos entre coleccionistas.

Moneda del año 2000

Esta moneda no es rara y, pese a los anuncios exagerados que circulan en internet, en la práctica no suele comercializarse por más de 50 pesos.

Moneda conmemorativa de la Batalla de Puebla

Esta pieza, lanzada en 2012, es la única que no presenta motivos del Calendario Azteca, sino el retrato del general Ignacio Zaragoza.

No es difícil de encontrar y un ejemplar en perfecto estado puede llegar a venderse en alrededor de 350 pesos.

Existe el rumor de que la Casa de Moneda cometió un error y que algunas piezas, en lugar de decir “5 de mayo”, muestran la leyenda “2 de mayo”. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por el Banco de México y se han detectado monedas alteradas deliberadamente para simular dicha modificación.