Pemex incrementará la inversión en proyectos estratégicos

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que incrementará en un 34 % su inversión en proyectos estratégicos para 2026, señaló su director, Víctor Rodríguez Padilla.Para este año, la petrolera destinará 427 mil millones de pesos a inversión productiva con el objetivo de asegurar y ampliar la producción de hidrocarburos, fortalecer la refinación y revitalizar la petroquímica nacional, pilares del Plan Estratégico 2025-2035 orientado a consolidar la autosuficiencia energética de México.Entre los proyectos estratégicos prioritarios figuran apuestas en hidrocarburos líquidos, con metas de producción de 1.8 millones de barriles diarios en campos como Trión, Zama y Maloob, así como en gas natural, con indicadores de hasta cuatro mil 500 millones de pies cúbicos diarios a través de desarrollos como Ixachi, Bacta y Burgosmil.La modernización de refinerías, incluyendo la conclusión de obras en Tula y avances en Salina Cruz, es otro eje central del plan de inversión, al igual que la recuperación de capacidades petroquímicas para alcanzar producciones significativas de etileno y aromáticos.