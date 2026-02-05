Pemex incrementará la inversión en proyectos estratégicos

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que incrementará en un 34 % su inversión en proyectos estratégicos para 2026, señaló su director, Víctor Rodríguez Padilla.

Para este año, la petrolera destinará 427 mil millones de pesos a inversión productiva con el objetivo de asegurar y ampliar la producción de hidrocarburos, fortalecer la refinación y revitalizar la petroquímica nacional, pilares del Plan Estratégico 2025-2035 orientado a consolidar la autosuficiencia energética de México.

Entre los proyectos estratégicos prioritarios figuran apuestas en hidrocarburos líquidos, con metas de producción de 1.8 millones de barriles diarios en campos como Trión, Zama y Maloob, así como en gas natural, con indicadores de hasta cuatro mil 500 millones de pies cúbicos diarios a través de desarrollos como Ixachi, Bacta y Burgosmil.

La modernización de refinerías, incluyendo la conclusión de obras en Tula y avances en Salina Cruz, es otro eje central del plan de inversión, al igual que la recuperación de capacidades petroquímicas para alcanzar producciones significativas de etileno y aromáticos.

