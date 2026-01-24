Incendio en fábrica en Ecatepec motiva evacuación de vecinos

Un fuerte incendio registrado la noche del viernes en una fábrica de fomi movilizó a los servicios de emergencia a la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc, Ecatepec,.

Una gran columna de humo daba cuenta de la magnitud del siniestro en la finca, ubicada en avenida Pentatlón y Calle 14, que necesitó la labor de personal de protección civil, bomberos, Marina y Guardia Nacional para ser controlado.

"Se reporta un incendio en una fábrica de pintura en Villas de Guadalupe Xalostoc. Personal de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec ya se encuentran en el lugar atendiendo. Estaremos informando", dijo en su momento la alcaldesa Azucena Cisneros.

Además, la presidenta municipal de Ecatepec pidió a la población no acercarse a la zona del incendio, y solicitó permitir el libre tránsito de los cuerpos de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades.

Trascendió que, como medida de seguridad, se evacuaron a alrededor de 150 vecinos de la zona., residentes de la avenida Pentatlón Mexicano y las calles 14, 17, 18, 19, 20 y 21 y Jorge Jiménez Cantú

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Alrededor de la medianoche, el Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incendio había sido extinguido, dando paso a las labores de remoción y enfriamiento.

