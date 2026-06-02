Inapam confirma el PASO A PASO para recibir el AGUINALDO en junio 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) estableció las directrices para que los trabajadores de la tercera edad reciban su aguinaldo, siempre y cuando formen parte activa del Programa de Vinculación Productiva.

Es necesario aclarar que la posesión de la credencial de descuento no otorga el derecho automático a recibir transferencias de dinero. El beneficio económico corresponde de manera exclusiva a quienes mantienen una relación de trabajo formal con empresas del programa. La dependencia federal funciona únicamente como un puente entre los empleadores y los buscadores de empleo, sin emitir cheques ni depósitos directos.

Las compañías que participan en este esquema de contratación asumen la responsabilidad de cumplir con las obligaciones patronales. Esto significa que el pago de las prestaciones recae en el sector privado. Los adultos mayores contratados bajo esta modalidad gozan de los mismos derechos que cualquier otro trabajador en el país, con la protección de las leyes vigentes.

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Requisitos del Programa de Vinculación Productiva

Para integrarse al Programa de Vinculación Productiva, los interesados deben cumplir con una serie de criterios específicos. Se requiere tener sesenta años o más, presentar la tarjeta de afiliación vigente y llenar una solicitud de inclusión social.

El proceso es gratuito y se lleva a cabo en los módulos oficiales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, cuyas ubicaciones puedes consultar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam .

Una vez completado el registro, los candidatos pasan por un proceso de entrevistas con las empresas que ofrecen vacantes adaptadas a sus perfiles.

En resumen, el proceso es así:

Se llena la solicitud de inclusión social Se desarrolla la entrevista con el promotor de Vinculación Productiva Se selecciona la oferta de actividad productiva o voluntaria que sea del interés de la persona adulta mayor Se asiste a la entrevista con la empresa correspondiente

¿Cuánto reciben de aguinaldo los adultos mayores con Inapam?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que el monto del aguinaldo equivale como mínimo a 15 días de trabajo de salario. De este modo, el monto del aguinaldo para los adultos mayores que forman parte del programa de Vinculación Productiva del Inapam varía según el sueldo percibido.

Con este programa, el Inapam pretende fomentar la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad. Además, con la credencial del instituto, se tiene acceso a múltiples descuentos en comercios, los cuales pueden consultarse en el Directorio de Beneficios con credencial vigente.

Asimismo, la credencial del Inapam acredita la identidad de la persona, por lo que resulta útil para acceder a programas sociales del Gobierno Federal, como la Pensión Bienestar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB