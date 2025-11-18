Tren Interurbano: ¿Cuándo abrirán todas sus estaciones?

Después de más de 11 años de construcción, el Tren Interurbano México-Toluca o “El Insurgente”, por fin terminó y pronto estará listo para usarse, ya se encuentra en sus últimas etapas antes de que abra sus puertas oficialmente.

Ha pasado tiempo desde que comenzó su obra en 2014 hasta la actualidad, la cual ha sido un tanto polémica por distintas situaciones atravesadas en medio de su construcción. Presentando problemas desde incidentes y accidentes a o largo de los años, como el abandonamiento de la obra por el ex mandatario Enrique Peña Nieto, la cual luego fue retomada por el anterior ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 15 de septiembre de 2023 fue inaugurado su primer tramo: Zinacantepec-Lerma, y el 31 de agosto de 2024 el segundo tramo; Lerma- Santa Fe.

¿Cuándo abrirán todas sus estaciones?

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que comenzará a operar en todas sus estaciones a partir de finales del mes de enero de 2026.

Este tren conecta la zona metropolitana del Valle de Toluca con el poniente de la zona metropolitana del Valle de México, y está integrado a los sistemas de transporte de la Ciudad y el Estado de México.

Actualmente operan cinco de sus siete estaciones, siendo la mayoría de ellas en el Estado de México, la duración del trayecto es de 37 minutos. Las dos estaciones faltantes son: Observatorio y Vasco de Quiroga, las cuales conectarán con la Línea 1 del metro con Santa Fe.

El Insurgente transportará 719 pasajeros por tren, con 326 asientos ergonómicos, y dos espacios para sillas de ruedas. En su interior cuenta con pantallas de información y clima. Su frecuencia de paso es de 15 minutos.

Puedes acceder con tu tarjeta de Movilidad Integrada o comprar tu boleto en el modulo que se encuentran en las entradas de cada estación.

