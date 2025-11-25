SEP confirma un último puente antes de las vacaciones; ¿qué día se suspenderán clases?

Pese a que el ambiente festivo ya se siente en cada rincón y tanto estudiantes como padres de familia comienzan a emocionarse por las próximas vacaciones de diciembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que, antes del descanso navideño, los alumnos podrán disfrutar de un último puente previo al cierre del año.

Aunque la primera parte del ciclo escolar 2025-2026 está por concluir, el Calendario Oficial de la SEP contempla un día de asueto adicional antes de que los estudiantes inicien formalmente sus vacaciones de Navidad.

De acuerdo con la SEP, la suspensión de clases se debe a la sesión de fin de mes del Consejo Técnico Escolar (CTE), espacio en el que docentes y directivos evalúan el desempeño académico de los alumnos. Debido a ello, los estudiantes deberán ausentarse de las aulas para permitir el desarrollo de este proceso.

¿Cuándo es el último puente del 2025?

La reunión del CTE se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre , por lo que los estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días y regresar a clases el lunes 1 de diciembre, retomando sus actividades con normalidad.

De esta forma, los alumnos continuarán con el ritmo regular del ciclo escolar hasta comenzar las vacaciones de fin de año.

Con el puente del 28 de noviembre, los estudiantes tendrán un respiro académico previo al periodo vacacional. CORTESÍA

¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre 2025?

Según el calendario oficial, el periodo vacacional navideño iniciará el lunes 22 de diciembre y se extenderá durante tres semanas, hasta el lunes 12 de enero , fecha en la que los estudiantes deberán reincorporarse a clases.

Esto significa que el último día de clases será el viernes 19 de diciembre, mientras que el último día de vacaciones será el viernes 9 de enero de 2026.

Días feriados y asuetos oficiales del ciclo 2025-2026

Días feriados oficiales

Lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución

Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro

Sesiones del Consejo Técnico Escolar

Viernes 30 de enero de 2026

Viernes 27 de febrero de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 29 de mayo de 2026

Viernes 26 de junio de 2026

Fechas de descarga administrativa

Viernes 13 de marzo de 2026

Viernes 3 de julio de 2026

Vacaciones de Semana Santa

Del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

Con estos últimos días de descanso previos al cierre del año, los estudiantes podrán tomar un respiro antes de iniciar el periodo vacacional más esperado.

El Calendario Escolar 2025-2026 mantiene una organización clara que permite a las familias planear con anticipación, asegurando un cierre ordenado del ciclo y un regreso adecuado a las actividades en enero.

