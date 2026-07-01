SEP confirma cuántos días exactos habrá de vacaciones de verano antes del inicio de las clases y el Calendario Escolar 2026-2027

El fin del ciclo escolar está a la vuelta de la esquina y las vacaciones de verano no hacen esperar. En este contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las fechas del inicio de las clases y el calendario escolar 2026-2027. Los estudiantes de Educación Básica finalizarán sus clases el próximo miércoles 15 de julio de 2026.

Lee también: Sheinbaum lamenta fallecimiento de aficionados durante festejo del Mundial 2026

¿Cuándo es el inicio del ciclo escolar 2026-2027?

El nuevo ciclo escolar 2026-2027 arrancará de manera oficial el lunes 31 de agosto de 2026, por lo que este día regresarán a las aulas de clases todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria del país.

Esto quiere decir que los estudiantes disfrutarán de 46 días naturales de descanso, aproximadamente más de seis semanas y media de descanso para poder disfrutar las vacaciones de verano y darse un merecido descanso.

Fechas clave en el Diario Oficial de la Federación

Toda esta programación de fechas quedó avalada y formalizada mediante la publicación del calendario en el Diario Oficial de la Federación, lo que le otorga un carácter estrictamente obligatorio. Las escuelas públicas y las instituciones particulares incorporadas al sistema educativo deberán seguir estas indicaciones, para que se cumplan a cabalidad los 185 días efectivos de clases del ciclo que está por terminar.

Cabe destacar que los días jueves 16 y viernes 17 de julio, el personal docente continuará asistiendo a los planteles , ya que tendrán talleres intensivos de formación continua y labores administrativas, asegurando que el cierre de evaluaciones y la entrega de boletas sea con éxito.

Recomendaciones para un regreso a clases

Los expertos en educación y pedagogía sugieren aprovechar estas más de seis semanas no solo para el esparcimiento total, sino para fomentar la lectura por placer y el aprendizaje lúdico en casa. Mantener rutinas que sean flexibles, pero medianamente estructuradas, ayudará a que el impacto del regreso a clases a finales de agosto sea mucho menos pesado para los más pequeños del hogar.

Te puede interesar: SAT confirma cuáles son los depósitos en efectivo con los que debes tener cuidado en julio 2026

Además de aprovechar estas vacaciones para descansar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes, se recomienda que padres de familia anticipen las compras de útiles escolares, mochilas y uniformes. Durante la primera quincena de agosto evitará las clásicas y estresantes aglomeraciones de último minuto en las tiendas. Con las fechas del calendario escolar completamente claras y definidas, las familias tienen ahora la oportunidad perfecta para disfrutar de las vacaciones de verano a su manera y preparar un exitoso nuevo ciclo escolar 2026-2027 para sus hijas e hijos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS