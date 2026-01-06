Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Cancún para este martes 6 de enero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Miércoles 7 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 10 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan