Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Cancún para este martes 6 de enero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 7 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 10 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

