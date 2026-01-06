Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este martes 6 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 7 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 10 y temperatura mínima de 8

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 8

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

