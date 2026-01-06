Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este martes 6 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.Miércoles 7 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Domingo 11 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 10 y temperatura mínima de 8Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 8Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta