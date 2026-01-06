Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 6 de enero informa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 26%.Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 7Martes 13 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Mazamitla