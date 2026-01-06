Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 6 de enero informa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 7

Martes 13 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

