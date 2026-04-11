Beca Rita Cetina: los pagos que faltan del ciclo escolar actual tras el bimestre marzo-abril

Tras el pago correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026, a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina les resta únicamente una dispersión dentro del actual ciclo escolar: el pago de mayo-junio, ya que el periodo 2025-2026 concluye en julio.

Este apoyo forma parte de los programas sociales del Gobierno de México y está dirigido a estudiantes y familias que requieren respaldo económico para continuar con su formación académica en el nivel básico.

Los pagos que se realizan y el que queda pendiente

De acuerdo con la información oficial, los depósitos de la Beca Rita Cetina se realizan de manera bimestral, por lo que cada pago cubre dos meses. En ese sentido, el periodo marzo-abril ya en curso corresponde a una de las cinco dispersiones anuales contempladas en el programa.

Asimismo, los apoyos se distribuyen durante 10 meses del año. No hay pagos en julio ni agosto debido al periodo vacacional escolar, lo que indica el cierre del ciclo académico y la pausa en la entrega de recursos.

Por ello, tras concluir el pago de marzo-abril, el único depósito pendiente dentro del ciclo escolar vigente es el correspondiente a mayo-junio. Los siguientes pagos se reanudan hasta el siguiente ciclo, después del receso de verano.

Lo que todo beneficiario debe saber

Para recibir el apoyo en tiempo y forma, los beneficiarios deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales y utilizar su tarjeta del Banco del Bienestar para retirar el dinero en cajeros o sucursales autorizadas.

Se recomienda consultar únicamente los canales institucionales para conocer fechas exactas de depósito y evitar información incorrecta.

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